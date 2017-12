La rottamazione è finita, i leader del passato tornano protagonisti

Rieccoli, sono tornati. Protagonisti dei tempi lontani, di qualcuno di loro ci si era persino dimenticati. Nonostante l'anagrafe e la voglia di cambiamento degli italiani, diversi leader politici sono riusciti a riconquistare la scena. Capaci di invertire il destino grazie a fortuna, circostanze favorevoli e in alcuni casi doti personali straordinarie. Il primo nome che salta alla mente è scontato: Silvio Berlusconi. Da quasi venticinque anni l’ex premier detta regole e tempi nel centrodestra. Alla faccia del nuovismo imperante, il Cavaliere è tornato in campagna elettorale. A 81 anni sembra ancora quello di un tempo: interviste sui giornali, apparizioni in tv, presentazioni di libri, sentenze sul gioco del Milan. Ogni battuta di Berlusconi suggerisce un titolo in prima pagina, malgrado le note vicende giudiziarie gli impediscano di ricandidarsi. Il testa a testa con la Lega di Matteo Salvini per la guida della coalizione è serrato, ma secondo i sondaggi il leader di Forza Italia è in costante rimonta e ha buone possibilità di essere ancora una volta il dominus del centrodestra. Male che vada - è la previsione degli osservatori più maliziosi - per lui c’è sempre la possibilità di un esecutivo di larghe intese con il Pd. Il Cav, insomma, può vincere in almeno due scenari elettorali diversi grazie a una capacità che ancora gli riconoscono tutti: in campagna elettorale sposta voti, tanti voti. Una longevità che ha permesso a Berlusconi, insieme al suo carisma e alla sua ricchezza, di non essere rottamato dai suoi. Non ci sono riusciti nemmeno quelli che se ne erano andati dalla corte di Arcore e ora, nell'imminenza del voto, sono tornati col cappello in mano.

E che dire del primo, vero, sfidante di Berlusconi, l’unico in grado di batterlo per due volte alle elezioni? Romano Prodi, 78 anni, rimarrà ancora fuori dal Parlamento. Impegnato nella sua attività di conferenziere, ecco un altro leader che sembrava ormai relegato nei libri di storia. Due esperienze da premier alle spalle, un mandato da presidente della commissione europea, un fallito tentativo di scalata al Quirinale proprio all'inizio di questa legislatura sembravano aver esaurito il ruolo attivo del professore bolognese. Invece è tornato sotto i riflettori nelle stesse settimane in cui Berlusconi ha ricominciato a salire nei sondaggi. Non un ruolo di responsabilità diretta, per Prodi. Che però viene consultato come un oracolo da un centrosinistra che sembra aver perso la rotta. Per provare a rimettere insieme le anime di quello che era stato l’Ulivo, tutti hanno avuto bisogno di una parola del professore. Da Matteo Renzi a Pierluigi Bersani a Giuliano Pisapia. Ma nessuno, alla fine, è riuscito ad arruolare Prodi - che continua però a tessere relazioni - alla sua causa.