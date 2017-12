E-commerce, ecologia, Europa: le tre “E” del rottamatore che vuole cambiare i mobilieri italiani

«Siamo pronti per far partire il cambiamento nel mondo dell’arredo». Sembra uno slogan politico, ma è la frase che arriva alla fine di un colloquio, come logica conclusione del ragionamento portato avanti finora. A parlare è Nazzareno Mengoni, 33 anni, titolare della startup Kubedesign e da un anno presidente del Gruppo Giovani di FederlegnoArredo. Il cambiamento a cui si riferisce verte su tre punti molto chiari, che si potrebbero etichettare come le tre “E” del suo programma: e-business, economia circolare ed Europa. Ciascun tema vuole essere un punto di rottura rispetto all’approccio seguito finora nel settore, alla luce di un altro principio cardine: «Siamo giovani, abbiamo il vantaggio di poter sbagliare».

Si comincia dalla “innovazione a 360 gradi”. «Tutti parlano di industria 4.0, ma lo si fa troppo dal punto di vista dei vantaggi fiscali - sottolinea -. Bisogna invece cogliere le opportunità, sia sul versante della robotica sia da quello dell’e-business», un’etichetta definizione che va oltre il concetto di e-commerce. «Il mondo dell’arredo vede l’online come un ostacolo», spiega, «noi invece dobbiamo far entrare nuove idee. Dobbiamo favorire l’innovazione, non provare a ostacolarla. Non bisogna suggerire qualcosa a chi l’azienda la vive da decenni, ma dare stimoli per aprire le menti, per far capire dove ci possano essere le opportunità».

Gli esempi citati di possibili cambiamenti non mancano. Uno: il “contract”, ossia i “grandi progetti chiavi in mano” per clienti come alberghi, teatri o navi da crociera. «Dividiamo il mondo dei giovani da quello dei grandi - premette -. Nel mondo dei grandi si parla tutti i giorni di contract. Non è detto che il contract non si possa fare online da qui a breve tempo, perché esistono delle piattaforme che mettono in contatto domanda e offerta e fanno sì che queste due parti interagiscano». Due: l’open innovation, ossia l’innovazione che arriva attraverso l’acquisizione di startup da parte di aziende più strutturate. «Ikea lo fa, perché non lo possono fare altri? Non non dobbiamo condannare, prima dobbiamo capire». Tre: le flash sales, ossia le vendite per periodi limitati con forti sconti su outlet virtuali. «Secondo me ci sono due strategie per rapportarsi alle flash sales - commenta Mengoni -: la prima, quella che intendono le generazioni più anziane di noi, è di usarle per far fuori il magazzino; e secondo me non è la via da seguire. La seconda è quella di sfruttare questo canale per arrivare direttamente al B2C (al consumatore finale, ndr) con una forma nuova di propositività dell’articolo. Ci sono articoli che non vanno spiegati: o ti piacciono o non ti piacciono, è questione di cervello rettile (la sede degli istinti primari e di funzioni vitali, ndr). Le cucine non credo siano vendibili nelle flash sales ma le lampade credo proprio di sì. Bisogna anche ricordarsi che una piattaforma come Vente Privée ha più di 20 milioni di utenti: vuol dire che in quattro giorni si entra nel cellulare di 20 milioni di persone».