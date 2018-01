Ora di Sud ce ne sono due: Campania e Puglia crescono, Sicilia e Calabria crollano

C’è poi un’altra lettura che si può riservare ai dati: quella di una spaccatura profonda tra diversi Sud. Lo dice con chiarezza lo stesso studio: vi è una «estrema diversificazione territoriale, che lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità» e questo è uno dei fattori che contribuisce a spiegare «l’andamento moderato della ripartenza al Sud». Se si guarda al Pil 2016, ci sono regioni in crescita più robusta come la Campania (+1,2%), il Molise (+1,2%), la Basilicata (+0,9%), la Puglia (+0,6%) e regioni con crescita meno vivace, o addirittura con un Pil pro capite in calo. I territori più in difficoltà sono quelli di Sardegna e ancor di più Calabria e Sicilia.

Da dove nasce questo andamento a diverse velocità? Una prima risposta è contenuta nella sintesi dello studio: Campania e Puglia hanno una base imprenditoriale più solida. Grazie a questa hanno potuto far registrare un calo minore del fatturato delle imprese negli anni della crisi, così come un minore calo degli occupati. Per rendere l’idea, tra il 2008 e il 2015 in Campania e Puglia il fatturato di tutte le imprese è sceso di circa il 10%, in Sicilia del 22% e in Sardegna del 27 per cento. Se si guarda alle sole attività manifatturiere, la Calabria segna un -46% e la Sicilia nu -31 per cento. Anche la Campania ha subito (-22%), molto meno la Puglia (-11%). La Campania è inltre la regione con il maggiore incremento delle imprese attive (oltre 6 mila in più nell’ultimo anno), quella con la quota maggiore di merci esportate in valore (7,6 miliardi nei primi 9 mesi dell’anno) e quella con il maggior numero di imprese “in rete”.