Paradosso grillino: il sindaco modello non può ricandidarsi. «Così il Movimento rinuncia alle competenze»

È stato uno dei primi sindaci grillini d’Italia, considerato da Luigi Di Maio un esempio del buongoverno a Cinque Stelle. Ma oggi Fabio Fucci è fuori dal Movimento. Dopo sei anni al comune di Pomezia - gli ultimi cinque da sindaco - ha chiesto invano di poter correre alla prossime elezioni. Niente da fare. Lo impedisce una rigida interpretazione del regolamento pentastellato. ll vincolo dei due mandati non può essere aggirato: un anno da consigliere d’opposizione gli è stato fatale. Il danno e la beffa. Pochi giorni fa la sindaca di Roma Virginia Raggi gli ha persino ritirato le deleghe da vicesindaco della città metropolitana. E così alle prossime elezioni si presenterà alla guida di una lista civica. «Il Movimento mette in discussione un principio fondamentale - racconta - quando si governa c’è bisogno di continuità». La riflessione è attuale. Mentre migliaia di aspiranti parlamentari si candidano per entrare nelle liste del M5S, il sindaco di Pomezia si interroga sulla formazione della classe dirigente e la valorizzazione delle competenze. Forse il vero vulnus del M5S. «Se si raggiungono buoni risultati non si può ripartire ogni volta da zero». Una situazione paradossale e anche un po’ ipocrita. «Quando ho chiesto di potermi candidare per un altro mandato mi hanno offerto un incarico da capo di gabinetto di un importante ente pubblico. Avrei più che raddoppiato il mio stipendio, ma ho rifiutato. Io non voglio campare di politica».

Sindaco Fucci, alla fine ha deciso di ricandidarsi con una lista civica.

Tutto nasce dalla constatazione che il regolamento del Movimento Cinque Stelle, nella sua rigida interpretazione, non mi consente di proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa. Ho provato a presentare le mie ragioni, ma non ho trovato alcuno spiraglio di buonsenso.

Le regole del Movimento sono chiare. Per i cittadini prestati alla politica c’è un limite a due mandati.

Partiamo da una precisazione: io condivido i principi del Movimento. La politica non deve essere una professione. Ma a dieci anni dalla nascita del M5S forse sarebbe anche ora di rivedere certe regole.

Dice così perché il suo primo mandato è durato solo un anno, da consigliere dell’opposizione?

Un ciclo amministrativo nei comuni dura dieci anni? Bene, alla fine del primo mandato da sindaco devono essere i cittadini a valutare il mio operato. È poco lungimirante e poco logico: un sindaco che per anni è stato portato in trionfo proprio dal Movimento Cinque Stelle adesso non può proseguire il suo lavoro.