L'Italiano medio vota Cinque Stelle (ma il Pd nemmeno se ne accorge)

Per chi voteranno i losers meridionali? I trentenni senza arte né parte, senza risorse per prestigiosi master al Nord né energie per farcela nell'era della specializzazione e del lavoro discontinuo; senza sogni oltre quello del posto fisso né capacità di “farsi imprenditori di se stessi”, come vuole la regola? Insomma, per chi tifano i Checcozalone? Un nuovo sondaggio effettuato da Alessandra Ghisleri offre una risposta molto netta: il Mezzogiorno resta il grande bacino elettorale del Movimento 5 Stelle, che in Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania viaggia su quote astronomiche - fra un minimo del 31% (Campania) e un massimo del 36% (Sardegna) - e minaccia di conquistare una sorta di rappresentanza esclusiva delle ragioni e delle tensioni del nostro Sud.

Della leggendaria forza dei grillino nell'altra metà d'Italia si sapeva da tempo. Il Centro Studi della Luiss, all'inizio dell'anno scorso, valutava addirittura che andando alle urne col vecchio Mattarellum i grillini avrebbero fatto cappotto da Roma in giù. Le nuove regole hanno riaperto spazi anche agli altri, ma il primo posto – come ha scritto Fabio Martini su “La Stampa” – resta «saldamente e nettamente» in mano al Cinque Stelle realizzando così una inversione di prospettiva addirittura storica: «se si pensa che in 72 anni di Repubblica gli elettori meridionali hanno sempre premiato in prevalenza i partiti di governo (la Dc, Forza Italia, l’Ulivo) e comunque mai un movimento dichiaratamente anti-sistema».