Onorevoli giornalisti, il quarto potere è sceso in politica

Da possibile rigurgito ad aspirante parlamentare, è un bel salto. Alcuni sono volti noti. Gianluigi Paragone, ex direttore della Padania e di Libero, un passato in Rai e La7 sarà candidato al Senato. In corsa a Varese, dove se la vedrà con Umberto Bossi. Il giornalista si era avvicinato al Movimento ormai da tempo, un interesse nato con la sua lunga battaglia contro banche e finanza. Sono gli stessi temi che seguirà da parlamentare grillino. Si candida con i Cinque Stelle «per offrire un contributo al Paese» l’ex direttore di SkyTg24 Emilio Carelli. Per lui è stato riservato un posto a Roma. Correrà all’uninominale nel collegio di Ostia e Fiumicino. Una gara in discesa, sul litorale romano i grillini raccolgono molti consensi. «Con i Cinque stelle - ha rivelato al Corriere - condivido i valori della trasparenza, dell’onestà, della voglia di cambiare un certo sistema dei partiti». Di Maio premier? «Ho avuto modo di conoscerlo bene, di discutere con lui. Ha spessore e capacità di ascolto». Già direttore del quotidiano Il Centro, il giornalista Primo DI Nicola è candidato in Abruzzo per un seggio al Senato. Storica firma de L’Espresso, negli ultimi tempi ha conquistato l’attenzione dei grillini per il suo impegno sul tema dei costi della politica. Una battaglia raccolta nel libro “Orgoglio e vitalizio”. E sarà proprio questa la sua missione parlamentare per conto del Movimento. «Sono qui - ha spiegato il giornalista durante la presentazione ufficiale - con l’impegno di cancellare quel che resta di questa vergogna dei vitalizi parlamentari. Un autentico, vergognoso macigno che pesa sulla credibilità della politica».

Nessuno scandalo, sia chiaro. I giornalisti che hanno già varcato il confine della politica sono numerosi. Senza pensare a casi illustri - da Luigi Einaudi a Giovanni Spadolini - nella legislatura appena conclusa erano almeno 31 i cronisti prestati al Palazzo. Eppure la polemica si riapre a ogni campagna elettorale. A molti il dubbio resta: chi ha il compito di controllare il potere politico, può diventarne parte? Insanabile conflitto di interessi o normale transizione? Intanto Forza Italia punta forte sui direttori. Tra le liste del Cavaliere ha trovato posto Andrea Cangini, già direttore del Quotidiano Nazionale e ora capolista nelle Marche per un seggio al Senato. Spazio all’ex direttore di Tempi Luigi Amicone in Emilia Romagna. E all’ex collega del settimanale Panorama Giorgio Mulè, che correrà in Liguria con il sogno di uno scranno a Montecitorio. «Una scelta netta, da cui non si può tornare indietro» spiegava all’indomani della candidatura. Per una curiosa coincidenza Mulè è in campo nella regione guidata da un governatore berlusconiano e altra celebre penna: l’ex Mediaset Giovani Toti. Intanto salta all’ultimo, pare per la non disponibilità del diretto interessato, la candidatura del direttore del Giornale Alessandro Sallusti. La lista dei giornalisti berlusconiani però non è finita. Consigliere d'amministrazione Rai, direttore de L’Opinione delle libertà, ha trovato un posto con Forza Italia anche Arturo Diaconale. Sarà candidato nel Lazio Andrea Ruggieri, responsabile tv del partito, uomo della comunicazione del Cavaliere e nipote di Bruno Vespa.