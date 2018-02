Le tasse sulle sigarette elettroniche? Un aiuto di Stato alle aziende straniere

Chi l’avrebbe detto che i vaporizzatori e le sigarette elettroniche sarebbero stati un tema da campagna elettorale? Colpa delle imposte che gravano su questo prodotto, la cui rapidissima diffusione ha cambiato il mercato dell’industria del tabacco più o meno come Uber ha cambiato quella dei taxi - 1.600.000 italiani sono passati al fumo elettronico. E le imposte sono pari, o quasi, a quelle che si pagano sulle normali sigarette di carta: "Piccolo dettaglio: la comunità scientifica, pur con le dovute differenze, è concorde nell’affermare che il grado di tossicità dei vaporizzatori è inferiore almeno del 95% rispetto a quello delle sigarette tradizionali" -, spiega Umberto Roccatti, Presidente di ANAFE Confindustria, l'Associazione Nazionale Fumo Elettronico - "e l’Italia è l’unico Paese che tassa questo tipo di prodotti". La contraddizione non è sfuggita alla politica, dicevamo. Dopo le proteste in piazza e on line di migliaia di svapatori, la sigaretta elettronica è subito diventata motivo di dibattito elettorale in vista delle prossime politiche del 4 marzo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato di voler eliminare ogni tassa sul settore. Forza Italia ha accusato il Governo di aver «tassato anche l’aria» mentre lo stesso Pd, per non essere da meno, ha provato a ridurre la tassazione attraverso alcuni emendamenti parlamentari in legge di bilancio. Nulla è però cambiato e l’industria italiana che fino a qualche anno fa era leader europea del settore continua a perdere posizioni, e posti di lavoro.

Roccatti, partiamo dall’inizio: quanto vale oggi il settore delle fumo elettronico?

Vale molto. L’utilizzo di vaporizzatori cresce a doppia cifra e non è sbagliato parlare, anche nel nostro caso, di una disruptive innovation che prosegue inesorabile: il prodotto continua a evolvere, ingloba nuovi utilizzatori a livello globale, migliora nell’efficacia e nel design. A macchia di leopardo, però, a seconda che la legislazione sia o meno favorevole al suo sviluppo.

Ecco, per l’appunto: in Italia?

Il mercato dei vaporizzatori in Italia ha conosciuto un’evoluzione molto positiva, con un picco nel 2012. Eravamo primi, ora siamo quarti in Europa, quindi le cose stanno peggiorando

Come mai?

I problemi sono soprattutto legislativi: problemi di imposizione fiscale, ad esempio. L’Unione Europea si è data una normativa sul prodotto, necessaria per la salvaguardia del consumatore. Ora in Europa ci sono norme di riferimento. In Italia invece norme non ce ne sono, ma c’è un’imposizione fiscale enorme, che sta distruggendo ogni possibilità di innovare.

E perché si tassano le sigarette elettroniche? C’è un costo sociale da controbilanciare, come per le sigarette tradizionali?

No, al contrario. Pensi che le autorità sanitarie del Regno Unito lo scorso ottobre hanno lanciato una campagna per invitare i fumatori a smettere di fumare utilizzando proprio la sigaretta elettronica, con lo slogan “Non c’è mai stato un tempo migliore per smettere di fumare”. Ha senso tassare i costi sociali dell’uso e dell'abuso di un prodotto. Ne ha molto meno imporre le stesse accise a un prodotto che la comunità scientifica ha definito a “rischio ridotto”, con un grado di tossicità del 95% inferiore. Sinceramente non ci spieghiamo come un tale beneficio debba subire un’imposizione fiscale pari o superiore rispetto a sigarette tradizionali.