Nardin, imprenditore e candidato Cinquestelle: «Salveremo noi il Made in Italy»

Sempre Di Maio è stato molto critico verso il Jobs Act. Non è però stato esplicito sulla direzione di una riforma del lavoro. Lei gli consiglierebbe di tornare all’articolo 18?

L’articolo 18 sulle piccole imprese non è mai stato contemplato. Il problema del Jobs Act è che ha creato dei falsi numeri. I contratti che sono stati portati a termine sono stati tutti contratti di poco tempo. Noi dobbiamo creare le condizioni perché ci sia lavoro. Se non crei le condizioni perché ci sia lavoro e perché ci sia professionalità puoi inventarti qualsiasi tipo di contratto ma non crei lavoro sul territorio. Bisogna creare le condizioni perché le imprese creino nuovi lavori e poi trovino lavoratori. In quel modo si creano le condizioni in automatico per ridurre la disoccupazione.

Uno sguardo all’estero. Quanto si sente vicino alla sensibilità di Donald Trump, che con il suo discorso sullo stato dell’Unione ha rivendicato il cambiamento della riforma fiscale?

Io penso di volare basso e di guardare all’economia italiana. Il mio compito è di occuparmi di un territorio, cercando di farlo in maniera tranquilla portando delle istanze. Quella delle Pmi è una tematica che sento vicino a me. Per grandi questioni verranno messe in campo delle altre azioni e si avrà una voce di più ampio respiro. Io mi candido nel territorio dove sono nato e che conosco. Nel caso fossi eletto cercherò essere una voce costante per i problemi del territorio. Quello che viene fatto Oltreoceano lo giudicheranno quelli che sono là.