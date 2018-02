Orgasmi, fesserie freudiane e altre bestialità: non chiamatela vagina

Quando si vuole cancellare qualcosa – escludere, minimizzare, disconoscere – di solito si comincia evitando di citarla. Non la si nomina più. La gente smette di sentirne parlare, non la trova più sui libri, sui giornali, e piano piano accade che ne dimentichi l’esistenza.

Generalmente l’eliminazione di una parola ha una valenza politica. Un maestro della letteratura come George Orwell, peraltro dotato di una capacità di analisi politica che sconfinava nella veggenza, nel suo capolavoro distopico “1984” (che preconizzò la società del Grande Fratello con schermi in ogni stanza…) lo aveva capito al punto da far parlare ai suoi personaggi la “neolingua”. Una lingua impoverita, dove le parole erano state progressivamente tagliate, fuse, standardizzate dal governo. Così le persone non avevano più modo per dettagliare il loro pensiero, analizzare la realtà in cui vivevano: ed erano, di conseguenza, più inermi di fronte alla dittatura.

Niente parola uguale niente concetto. Anche per quanto riguarda il sesso. Sembra quasi incredibile ma nella nostra società avanzata, iperconnessa, disinibita – dove in un clic si può accedere a qualsiasi tipo di immagine pornografica – c’è ancora una censura sulla sessualità femminile; e quella censura passa anche per la parola con cui noi chiamiamo abitualmente l’organo sessuale delle donne.