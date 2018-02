Cerchi magici in Parlamento, così i leader hanno candidato i fedelissimi

Ovviamente ci saranno petali del “giglio magico” anche alla Camera. La figura più citata è quella di Maria Elena Boschi, volto femminile del renzismo e, oggi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni. Il Pd l’ha candidata un po’ in tutta Italia. All’uninominale se la giocherà a Bolzano, un collegio reso sicuro dal sostegno del partito autonomista altoatesino Svp. Ma la Boschi corre anche al proporzionale: capolista nel Lazio, a Guidonia e Velletri, e in Lombardia. Persino in Sicilia: da Marsala a Messina, passando per il collegio di Ragusa-Siracusa. Nella prossima legislatura ha prenotato un seggio a Montecitorio anche Luca Lotti, storico collaboratore e amico di lunga data del leader. Lui è stato inserito all’uninominale nel collegio blindato di Empoli. Sempre in Toscana ecco Filippo Sensi, ex portavoce renziano - ora collaboratore di Paolo Gentiloni - protagonista della comunicazione durante l’esperienza del segretario a Palazzo Chigi. Per lui è stato riservato un posto nel collegio plurinominale toscano Firenze-Mugello-Empoli.

Nel centrodestra, di “cerchi magici” se ne ricordano molti. A partire da quello per antonomasia che circondava Umberto Bossi. Il suo successore alla guida della Lega, Matteo Salvini, è stato cauto nella compilazione delle liste. Ma su una scelta è stato determinatissimo, ovvero nel lasciare fuori quei nomi non allineati. Dei bossiani è rimasto ormai il solo Bossi, ricandidato capolista al Senato a Varese-Como-Lecco. Dei maroniani, invece, non è rimasto nessuno. Né Gianni Fava, che aveva sfidato Salvini per la segreteria del partito, né il deputato romagnolo Gianluca Pini. Roberto Maroni stesso non si è ricandidato alla presidenza della Lombardia. Fra i leghisti, dunque, ci saranno molti debutti a Roma fra gli eredi dei giovani padani, che sono stati il serbatoio di voti e di amicizie per Salvini quando non era ancora Salvini. Fra questi c'è Alessandro Morelli, capogruppo al Consiglio comunale di Milano e responsabile comunicazione del partito, che è di fatto l’alter ego del segretario nella sua città, dove è candidato all'uninominale alla Camera. Alla Camera sono candidati anche due dei collaboratori più stretti di Salvini. Andrea Crippa, suo assistente all'europarlamento e protagonista di un controverso video contro la promozione per i visitatori arabi decisa dal Museo Egizio di Torino, che corre sempre a Milano. Ed Eugenio Zoffili, responsabile della segreteria in via Bellerio, che corre nel plurinominale a Como. Un seggio sicuro per Montecitorio sempre a Milano per Igor Iezzi, ex giornalista della Padania e poi capo segreteria all’assessorato lombardo allo Sport. Fra i salviniani non di storia leghista, ci sono poi i due prof anti-euro, Alberto Bagnai e Claudio Borghi, schierati all’inizio della campagna elettorale.