“The Shape of Water” ci piace perché ci fa credere di essere meglio di quel che siamo

Eccolo, dunque, l'inghippo di The Shape of Water: da favola, quale giustamente è e quale con bravura Del Toro ha plasmato, in fondo non riesce, come tutte le favole, a uscire dalla sua funzione consolatoria. Detto in parole meno banali: ci sentiamo tutti troppo buoni davanti a questo film, non c'è alcuna possibilità che ci disturbi, che ci insegua fino a casa, sotto le coperte, di notte, che si insinui sotto pelle e ci metta in difficoltà. È un film che ci fa sentire bene, che ci ricorda che non siamo soli al mondo e che se agiamo su quel mondo lo possiamo cambiare.

Solo che non è vero. E, se anche la perfezione e la poesia con cui ci travolge un film come questo ce ne fanno dimenticare per un paio d'ore, la verità ci incalza appena scende la marea. Perché no, noi, nella realtà, non siamo la piccola muta gentile e dal cuore d'oro che salva il mostro dai brutti ceffi dell'FBI. E no, non siamo nemmeno la sua collega afroamericana che sopporta il marito impoltronito e resiste con coraggio alle minacce del poliziotto cattivo. E no, neppure il suo coinquilino, artista omosessuale di mezz'età con la passione dei gatti che mette in pericolo la propria vita per salvare ciò che è diverso. E proprio no, non siamo neppure lontanamente il professore sovietico che per tenerezza e amore della scienza tradisce la madre patria e sfida un poliziotto-pistolero, maschilista, astioso, razzista ed egoista, disposto a uccidere e torturare qualsiasi cosa respiri pur di comprarsi la macchina nuova che lo fa sembrare più figo, pur di esercitare il proprio potere.

Sarebbe bello, ma noi — la grandissima maggioranza di noi — fuori dal cinema siamo più simili a quest'ultimo. Anche se ci piace così tanto identificarci con i buoni, gli idealisti, i coraggiosi e i giusti, noi, fuori dal cinema, siamo quelli che si girano per non vedere, un po' come gli abitanti di Ebbing, Missouri. E forse quest'anno merita un Oscar chi è riuscito a farcelo vedere.