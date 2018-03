D’Annunzio? Un precursore del postmoderno, del ’68. E di Pasolini

Della Prioria si sa tutto. Il catalogo in vendita è splendido e esplicativo, foto comprese. Al visitatore in un giorno di pioggia non resta che notare l’aria postmoderna del sincretismo dannunziano. Ogni frase dipinta o scritta o cesellata o incastonata o istoriata gioca su un “mot” già dato, ma variato, alterato, o rovesciato: il francescano “pax et bonum” diventa “malum et pax”. Ogni simbolo religioso è allo stesso tempo antireligioso in quanto citazione, messa in questione. Tutto è totem, dagli elefanti d’argento alle tartarughe, all’organo Estey costruito a Brattleboro (Usa), al cesso blu persiano, alle statue dei Santi; e tutto è anti-totem, perché fuori contesto. Perfino la cabina telefonica insonorizzata (il numero privato di D’Annunzio è 104, per chi volesse).

D’Annunzio si ritirò al Vittoriale dal 1931 al 1938, anno della morte, una volta combattute le battaglie, con la vena letteraria e poetica esaurita, la cocaina, le donne. Non avendo che scrivere, si mise a costruire la sua “ultima opera in sassi, per non morire, per non dormire”, Il Vittoriale appunto. E non c’è niente di decadente né di tradizionalista nell’ultima opera dell’unico poeta che sia stato anche capo di Stato. Il suo sincretismo è interamente cinetico. La sua casa è fatta di non accasamenti semantici. Il suo gusto dell’accumulo non è antiquariato o archeologia. È crossover.

“Quella di D’Annunzio solo decadente, con gli occhi sulla nuca è una favola, venuta fuori dopo, più che altro su basi ideologiche” racconta Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione del Vittoriale dal 2008. “Il più grosso lavoro che mi è toccato fare in questi anni -continua- è svecchiare l’immagine di D’Annunzio, vale a dire riportarla alla vitalità che aveva”. Guerri lo conosciamo per i saggi storici, per le sue incursioni giornalistiche, per le sue apparizioni televisive. Ha l’aria rock ’n roll che serve, ma col gusto dell’analisi e della lettura calma. “Oggi assistiamo a una rinascita di D’Annunzio. Una nuova biografia in Inghilterra, una appena uscita in Francia. La prima traduzione in inglese dopo quasi un secolo de Il Piacere. Si figuri che quella vecchia, realizzata in epoca vittoriana, aveva ancora le parti oscene censurate”. Nella generale D’Annunzio Reinassance, certificata anche da un anti-dannunziano come Alberto Arbasino, c’era da mettere mano al monumento, cioè al Vittoriale. “Ecco -continua Guerri- farlo diventare da posto grigio un posto fico. In questo sono stato aiutato dalla zona. Il Garda ospita 21 milioni di visitatori all’anno, è il terzo distretto turistico italiano. In più ho dovuto metterci delle cose”. Cosa? “Ho dovuto far passare l’idea che un museo è anche un’azienda, che è stata anche la grande intuizione di Franceschini come ministro della Cultura. Appena arrivato ho dovuto chiedere di far spegnere le luci nel parco di giorno! Dal 2010 il Vittoriale è una fondazione di diritto privato, non prende un soldo statale. Quando sono arrivato era a carico dello stato, invece. Ci lavoravano 43 persone, e faceva 146 mila visitatori l’anno”. E adesso? “Ci lavorano le stesse persone, ma facciamo 258 mila visitatori all’anno” Fatturato? “Circa tre milioni, con un guadagno tra i due e i 300 mila euro l’anno, completamente reinvestiti. Abbiamo anche istituito un premio al “Genio vagante”, cioè ai nostri cervelli in fuga. Quest’anno la cerimonia di premiazione sarà a Washington. C’è una ricercatrice Nasa italiana, Eleonora Troja, che ha scoperto in base a quali fenomeni si formano l’oro, l’argento, il platino”.