Cosa vuole davvero Maroni, il leghista che preferisce Berlusconi a Salvini

A leggere le cronache, guardano a lui più quelli di Forza Italia che non i leghisti. Accade persino da sinistra. E anche questo rende difficile capire che cosa farà in politica (se lo farà) Roberto Maroni nella sua nuova vita. L'ex segretario della Lega Nord (la chiamava ancora così) resterà presidente della Regione Lombardia per una settimana, poi passerà la mano al compagno di partito (e varesino come lui) Attilio Fontana. Ha detto che rimarrà impegnato ma non avrà più incarichi istituzionali in una stagione in cui fatica a riconoscersi. Però Maroni dimostra di essere anche una figura incombente sul centrodestra concentrato nella difficile capitalizzazione del risultato delle elezioni del 4 marzo. Per esempio, ieri da Lucia Annunziata ha sostenuto che sia impossibile un'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle, avvertendo il suo successore Matteo Salvini che forse è meglio aspettare un altro giro per reclamare la guida del governo. Altrimenti, secondo il governatore uscente, rischia di saltare il centrodestra anche a livello locale. Parole che non sono piaciute ovviamente dalle parti del leader leghista, ma che confermano una certa attenzione attorno alle mosse maroniane.

Ma che cosa vuole fare, in definitiva, Maroni? Per rispondere bisogna mettere in fila gli indizi gettati sulla strada dal diretto interessato, sapendo però che non sarà sufficiente. A volte sono segnali indicativi, altre volte sono stati lasciati apposta per confondere gli inseguitori. Da quando ha annunciato il suo passo di lato l'8 gennaio scorso, rinunciando alla ricandidatura in Lombardia, Maroni ha detto di volersi iscrivere nuovamente all'Ordine degli avvocati. Non più a Varese, ma a Milano. Per difendere, ha spiegato, le vittime della malagiustizia, fra le quali ha annoverato Giuseppe Orsi, ex presidente di Finmeccanica. Ma anche per sfruttare i suoi contatti per aiutare le imprese a fare business in Italia. Di sicuro, ha escluso di pensare a una fondazione. In altre occasioni, Maroni ha parlato di impegni meno formali. Per esempio, al quotidiano Varesenews ha spiegato che dal 25 novembre al 15 dicembre parteciperà a una traversata oceanica in barca, da Tenerife alla Martinica. Visitando il Museo dell'Alfa Romeo, ad Arese, in uno dei suoi ultimi impegni pubblici, ha invece annunciato che nel 2019 prenderà parte alla Milano-Dubai in coppia con il pilota Arturo Merzario. Obiettivo, portare all'Expo del 2020 l'Albero della Vita dell'Expo del 2015. Di tutti gli impegni, però, uno solo è già ufficialmente iniziato: Maroni è diventato membro del Cda della Triennale di Milano. In rappresentanza della Regione.

La politica, però, Maroni non la abbandona. "E' una passione che non ti lascia mai", ripete a tutti gli interlocutori curiosi di conoscere il suo futuro.