Altro che invasione islamica, gli immigrati ortodossi hanno superato i musulmani

Gli ortodossi superano i musulmani. Secondo i dati della Fondazione Ismu, gli stranieri residenti in Italia che professano la religione ortodossa si confermano i più numerosi, seguiti dai musulmani e dai cattolici. Tra gli immigrati, gli ortodossi a inizio 2017 erano oltre 1,6 milioni, in crescita dello 0,7% in un anno; i musulmani 1,4 milioni, in diminuzione dello 0,2%; i cattolici poco più di un milione, in calo dello 0,1%. Anche se non includono gli stranieri non iscritti all’anagrafe, le elaborazioni di Ismu mettono in mostra quindi che il panorama delle religioni professate dagli stranieri è variegato e sfata in particolare il pregiudizio secondo cui la maggior parte degli immigrati professa l’Islam. Anzi, mentre gli stranieri musulmani diminuiscono, aumentano invece i cristiani e quelli che professano la religione cattolica.

La regione in cui la presenza di stranieri di fede cristiana ortodossa è maggiore è la Lombardia, con 268mila presenze, seguita dal Lazio con 263mila e dal Veneto con 174mila. La Lombardia è prima anche per numero di musulmani: sono 360mila, pari a oltre un quarto del totale degli islamici presenti in Italia. Al secondo posto troviamo l’Emilia Romagna con 178mila musulmani, al terzo il Veneto dove i musulmani sono 134mila, al quarto il Lazio con 120mila presenze appena davanti al Piemonte (117mila). Gli immigrati cattolici sono presenti soprattutto in Lombardia e secondariamente nel Lazio.