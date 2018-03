Sorpresa, a destra comandano le donne (e la sinistra è un club per soli uomini)

Allargando lo sguardo, le donne di destra sembrano in questo momento occupare uno spazio assai più consistente delle loro omologhe provenienti dalla cultura progressista, in teoria assai più attenta ai valori della promozione femminile in politica. Non solo nei ruoli istituzionali ma anche nelle carriere interne di partito, dove non bisogna dimenticare la “primogenitura” di Giorgia Meloni (unica donna della storia italiana ad aver conquistato la leadership di un partito) e l'onda rosa che ha contagiato la Lega portando le sue parlamentari da 5 a 65 in un colpo solo.

Paola Tavella, giornalista e scrittrice, femminista, autrice di “Madri Selvagge” è stata la prima a congratularsi senza se e senza ma per l'elezione della Casellati. Adesso spiega: «Ovvio che la giudicheremo politicamente per le sue scelte, come si fa con tutti, ma anche se si rivelerà un'avversaria sarà una buona cosa: avere delle avversarie politiche accresce l'autorevolezza femminile». Lei fu contenta pure per l'elezione di Irene Pivetti e di Condoleeza Rice, l'indimenticata segretaria di Stato Usa nominata da George W. Bush, protagonista del primo conflitto iracheno e dello scandalo dei metodi di tortura “muscolari” adottati verso i prigionieri. «Le donne non sono migliori degli uomini» sottolinea Tavella, «il principio di parità va difeso a prescindere».

E così saranno le donne a gestire, sul fronte Forza Italia la partita più delicata degli ultimi vent'anni, lo scenario che deciderà non solo il futuro del governo ma anche del mondo berlusconiano, uscito ammaccato dal sorpasso di Salvini. Proprio il contesto rende la scelta ancora più singolare, e interessante. In altri tempi, quando le poltrone erano abbondanti e c'era spazio per tutti, in teoria la scalata delle signore sarebbe stata più facile da spiegare. Invece arrivano in vetta adesso, mentre l'orizzonte forzista si restringe all'improvviso, i posti si dimezzano, sui futuri ruoli c'è la massima incertezza e la competizione interna diventa più dura e affollata.

Che cosa è successo, perché, quali sono le ragioni? Se ne discuterà. Di sicuro c'è un tetto di cristallo che si è rotto all'improvviso portando alcune donne con una lunga esperienza in politica a gestire, in prima persona, la legislatura d'avvio della Terza Repubblica. Vengono da un mondo che spesso ha ostentato un immaginario maschilista, e addirittura toni da caserma, e però in qualche modo sono riuscite a imporsi come protagoniste in quel contesto. Fargli gli auguri è il minimo (anche per solidarietà femminile: ne avranno bisogno, non sarà una festa).