Quella generica voglia di fascismo che riempie il vuoto della politica

«Per combattere questo genere di nemico bisogna sapere che si ha di fronte gente molto preparata, decisa, che sa cosa vuole, che sa collaborare con gli altri, che ha una visione comune ed estremamente chiara del discorso che vuole imporre», con queste parole Dominique Albertini spiegava oltre un anno fa a Linkiesta come mai l’estrema destra francese stesse vincendo la battaglia della rete al punto da influenzare la realtà e far arrivare Marine Le Pen sulla porta dell’Eliseo. Una battaglia che produce un nuovo immaginario facendosi forte di una comunicazione molto efficace e, sopratutto, un obiettivo chiaro: la sconfitta dei poteri istituzionali, i potentati economici e le disuguaglianze create dal Sistema con la S maiuscola (le banche, le tecnocrazie, le istituzioni, eccetera). È da anni che Oltralpe si parla di fasciosfera, neologismo che mette assieme “fascismo” e “infosfera”, cioè la totalità dello spazio in cui si muovono le informazioni. Due anni fa Dominique Albertini e David Doucet ne hanno tratto un libro, Fasciosfera appunto, che esce in questi giorni in Italia dai tipi della Nave Di Teseo.

L’inchiesta di Albertini e Doucet racconta, con dovizia di particolari e moltissime fonti, frutto di un lavoro durato diversi anni, come l’estrema destra abbia costruito un consenso che è prima di tutto culturale. Una vera e propria egemonia conquistata con pazienza e perseveranza attraverso la formazione di una galassia di blog, siti internet, forum di discussione, podcast, video, l’utilizzo dei canali più disparati (da YouTube a Facebook) e gli stili e i generi comunicativi più vari (ad esempio è molto interessante il capitolo dedicato al “Porno natio”, su come l’estrema destra abbia usato per i suoi scopi propagandistici la pornografia). Certo, qualcuno potrebbe obiettare che nonostante tutto Marine Le Pen non è diventata presidente, ma è anche vero che in tutta Europa, per non parlare del resto del mondo, nascono e crescono movimenti che si richiamano più o meno velatamente a un’ideologia di stampo fascista. Il Front National è solo un attore — anche protagonista, ovviamente — in uno spettacolo molto più grosso e molto più vero di quanto sembri.

Si pensi, ad esempio, a come in Italia negli ultimi mesi si sia dibattuto sulla legittimazione di Casa Pound quando giornalisti del calibro di Enrico Mentana, Corrado Formigli e Nicola Porro sono andati a confrontarsi nei locali occupati della loro sede romana invitati dal leader Simone Di Stefano. Oppure a come i fatti di Macerata ad opera di Luca Traini (che tra l’altro ha tatuata sulla fronte la Zanna di Lupo, una runa storicamente legata al nazismo e diventata simbolo dell’organizzazione fascista Terza Posizione) abbiamo polarizzato l’opinione pubblica. Non sono fenomeni che nascono dall’oggi al domani. I suoi ultimi sviluppi, quelli che vedono nel fascismo una vera e propria moda capace anche di dare senso e significato alle esistente dei più giovani, sono raccontati dall’inchiesta di Christian Raimo, uscita in questi giorni da Piemme, Ho 16 anni e sono fascista. Un’indagine che racconta un fenomeno sempre più esteso perché capace di diventare una cultura (rinnovata ai tempi, filtrata attraverso riletture strumentali anche di pensatori di sinistra come Marx e Gramsci) capace di far sentire i ragazzi parte di qualcosa, di un progetto più grande di loro. Ed è un successo che va oltre il semplice voto, dove la faccenda si complica ulteriormente. Perché se è vero che Casa Pound e Forza Nuova alle ultime politiche non hanno superato nemmeno l’1%, è anche vero che quelle idee vivono ormai da anni, infiltrate, in altri movimenti politici che hanno come punti fermi la difesa della Tradizione, la lotta al Sistema e il ritorno a un ordine costituito che il mondialismo ha messo in crisi portando il popolo alla fame i loro punti fermi: prima fra tutte la Lega di Matteo Salvini.