Il Molise esiste. E per Di Maio e Salvini conta più del Quirinale

Mai come in questo caso, il calendario è da tenere aperto sulla scrivania. Prime due scadenze: il 22 aprile, quando si voterà alle Regionali in Molise, e il 29 in Friuli Venezia Giulia. Due periferie della politica italiana che ne diventano improvvisamente il centro, proprio perché anticiperanno o indeboliranno quel nuovo bipolarismo che a Roma è ancora in incubazione. In Molise, il Movimento 5 Stelle ambisce a conquistare il suo primo governatore in assoluto. I grillini partono dal vantaggio del 4 marzo, quando nella regione centro-meridionale hanno raccolto il 44,79% dei consensi, ma dovranno vedersela proprio con Salvini: il centrodestra vuole a sua volta vincere partendo dal 29,81% del mese scorso. Schema ribaltato in Friuli Venezia Giulia, dove è la Lega a pregustare (sulla carta) la vittoria. Nella delicata partita delle presidenze delle Camere, l'area di Forza Italia-Noi con l'Italia ha rinunciato alla candidatura a governatore dell'ex Renzo Tondo a favore di Massimiliano Fedriga, figura di stretta fiducia di Salvini. In questo caso il centrodestra parte dal 42,97% del 4 marzo, i 5 Stelle dal 24,56%. E qui la Lega ha un obiettivo in più: rendere ancora più debole Berlusconi, cercando di attrrare a sé i suoi voti ma anche la sua classe dirigente.

Come si può combattersi nelle piazze e contemporaneamente stringere un patto di governo? Di Maio e Salvini - le cui agende si intrecceranno in questi giorni fra Trieste e Campobasso - puntano per questo a scavallare la data del 29 aprile, prima di prendere qualsiasi decisione a Roma. Ma il presidente Mattarella li riconvocherà al Quirinale molto prima. Anche perché è sempre il calendario a rivelare che non ci sarà alcuna tregua elettorale da qui a un anno, quando il 26 maggio 2019 si terranno le elezioni Europee, primo vero test politico su qualsiasi governo in carica (vedere ancora alla voce Renzi, 2014). Il 20 maggio ci saranno le Regionali in Valle d'Aosta, il 10-24 giugno le Comunali, in autunno un altro round di elezioni Regionali a Trento, Bolzano e in Basilicata. Poi, fra inverno e primavera, si voterà in Abruzzo, Piemonte e Sardegna. Con una politica così orientata agli umori popolari, non ci sarà praticamente sosta. Ogni campanile diventerà il centro ideale di ogni sfida politica anche a livello nazionale

E' uno scenario che Di Maio e Salvini hanno perfettamente presente. Devono chiudere i giochi prima che i loro elettori si stufino e inizino a pensare che siano anche loro come tutti gli altri. Sia che riescano a fare un governo, tentando di durare per cinque anni e superando le differenze ideologiche, programmatiche e di ambizioni personali che restano fortissime. Sia che non ci riescano e impongano una strada che porti rapidamente a nuove elezioni. I voti vanno conquistati minuto per minuto. E i nuovi arrivati hanno una gran voglia di andare a governare prima che sia troppo tardi.

