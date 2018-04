Roberto Cingolani: «Ho paura della stupidità umana, non dell’intelligenza artificiale»

«Noi siamo la tecnologia delle toppe». D’accordo, può essere falsa modestia, quella di Roberto Cingolani, direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia, cuore della ricerca in Italia, soprattutto nell’ambito di tutto ciò che è frontiera, dalla robotica avanzata alle neuroscienze, arrampicato sulle colline genovesi sopra il casello di Bolzaneto, un monolite di cemento e vetro in cui lavorano più di mille ricercatori da tutto il mondo. Ma sono parole figlie di una profonda riflessione sul ruolo della scienza e della tecnologia nel greto della modernità, che tagliano trasversalmente, come una lama, lo sterile dibattito ideologico tra (pseudo)scientisti e (pseudo)anti-scientisti, tra ottimisti e pessimisti tecnologici, tra accelerazionisti e luddisti della robotica che si è sorprendentemente incuneato nel dibattito pubblico italiano. Un dibattito, questo, la cui arena sono i social network e al quale Cingolani ha scelto di non partecipare. Un po’ per le sue idee eterodosse e difficilmente incasellabili nella battaglia tra tutto bianco e tutto nero. Un po’, molto banalmente, perché lui sui social network non ci mette piede. Eremita digitale, si definisce, e suona strano per uno che vive quotidianamente sulla frontiera dell’innovazione: «Non ho mai avuto il bisogno di dire i fatti miei a qualcuno. E non mi interessa la sovrasemplificazione in una società che diventa sempre più complessa - spiega a Linkiesta -. La gente è convinta di essere più sociale adesso, mentre è a tavola e non parla con nessuno perché è attaccata a un terminale. Io tra familiari e amici posso dire di conoscere al massimo diciotto persone, con cui esco volentieri a cena. E credo di essere molto più sociale di uno che ha milioni di follower».

E anche meglio informato, forse…

Sì, ma non mi tiri fuori la storia delle fake news. Alla fake new ci casca chi è ignorante. Se qualcuno mi dice che gli asini volano so che non è vero. La fake new esiste perché esiste una dabbenaggine digitale collettiva, gente che si beve tutto.

Internet ci ha resi tutti stupidi, quindi?

No, non la metterei così.

Come, allora?

Quel che noi vediamo in questo momento è l’effetto combinato dell’impoverimento culturale della società moderna. La quale, peraltro, dipende dal fatto che l’informazione viaggia troppo velocemente, perché la si processa poco e male. È come se tu andassi a scuola per un anno anziché tredici. Non impareresti nulla. Ora, immagina un uomo del futuro che ha un modem sotto pelle, che riceve istantaneamente tutte le informazioni ma non ha tempo a sufficienza per elaborare i collegamenti. Avrebbe molte più informazioni, in un tempo sempre minore. Ma di sicuro non sarebbe un uomo migliore di quello di oggi. Il nostro problema è che non ci fermiamo a meditare, a trovare i collegamenti, a estrarre la parte fondamentale di un informazione ridondante.

Rifacciamo: è la velocità che ci rende stupidi?

La velocità è un pezzo del problema. È da quando esiste che l’homo sapiens aumenta le proprie performance. Impara a usare la felce come coltello e migliora la masticazione del cibo. Impara a usare il fuoco per cucinare e migliora la digestione. Anche l’aumento delle capacità di calcolo dei computer, che fanno sempre più operazioni al secondo, avvicinandosi al cervello umano migliora le nostre performance di memoria, di elaborazione dei dati.

Dove sta il problema?

È che questo miglioramento delle performance è diverso da tutti gli altri. Finora, per cinque o seimila anni, abbiamo creato tecnologie che ci mettevano secoli a essere pervasive. L’automobile ci ha messo cento anni per essere di uso comune, l’aeroplano ce ne ha messi novanta. Abbiamo sempre avuto tempo, come società organizzata, di metabolizzare l’uso dell’innovazione. Nasce l’automobile e abbiamo temp per fare il codice della strada, per insegnare ai cocchieri a guidare, per costruire infrastrutture e città a misura delle automobili. L’innovazione, fino a qualche anno fa, era intergenerazionale.

Oggi, invece?

Oggi le rivoluzioni tecnologiche si susseguono nel contesto della medesima innovazione. Tra me e mio figlio c’è già un gap, col secondo ce ne sono due, col terzo tre: io sono analogico, il mio primo figlio è della generazione dei computer, il secondo è della generazione playstation - sei dita dodici tasti - il terzo è della generazione touch.