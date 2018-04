Nello stallo della politica tutte le grane passano da Calenda

Ma l’agenda del ministro uscente non si esaurisce qui. Anzi, mentre gli altri si consultano e tramano strategie, questa settimana in ballo c’è anche una grossa fetta della siderurgia italiana. Il 6 aprile Calenda ha incontrato il gruppo Jindal sullo stabilimento di Piombino: il piano industriale verrà esaminato in questi giorni nei dettagli in una serie di incontri tecnici, prima della presentazione ai sindacati. Sul tavolo c’è anche la vertenza sullo stabilimento ex Alcoa di Portovesme, ceduto alla svizzera Sider Alloys, con 400 lavoratori rimasti in cassa integrazione appesi a un filo. Il ministro Calenda, il 9 aprile, ha festeggiato il suo 45esimo compleanno brindando all’ingresso dei lavoratori nella società con il 5% e un posto nel consiglio di sorveglianza: una novità assoluta in Italia. Confermata anche la partecipazione di Invitalia nel capitale societario con il 20 per cento. Prossimo appuntamento: 3 maggio, quando bisognerà parlare del piano industriale e anche di ammortizzatori sociali.

Più complicato è il caso Ilva, al centro dello scontro tra Arcelor Mittal e i sindacati. Il gruppo ha annunciato 4mila esuberi (anche se secondo l’Usb sarebbero in realtà 5.700), mentre ai 10mila lavoratori riassunti nella “nuova Ilva” vorrebbe applicare la cosiddetta “discontinuità contrattuale”. Il confronto al momento è paralizzato: l’11 aprile al Mise si capirà se la vertenza potrà andare avanti o meno. Mentre si attende anche il via libera dell’Antitrust europeo sull’operazione, atteso per il 23 maggio.

L’unico dossier a essere slittato in attesa di schiarite attorno a Palazzo Chigi è quello Alitalia. Il futuro della ex compagnia di bandiera dipenderà molto dal colore del governo che si formerà. Il termine per la presentazione delle offerte vincolanti scadrebbe il 10 aprile, ma l’assenza di un esecutivo ha portato a un rinvio. Il ministro Calenda ha assicurato che ci sono ancora spazi per la vendita nonostante il rallentamento legato alla situazione politica. Intanto, a smuovere le acque ci ha pensato il presidente di Cassa depositi e prestiti Claudio Costamagna, che ha aperto all’ingresso della partecipata pubblica come socio di minoranza. Una scelta che piacerebbe molto ai grillini, e non è un caso visto che Costamagna è l’unico che potrebbe restare in sella nel giro di nomine di Cdp.

Ma qui parliamo di Alitalia. E gli animi politici sono tutt’altro che d’accordo sul destino della ex compagnia di bandiera. Tranne che i due vincitori: Movimento cinque stelle e Lega sono contrari alla vendita e vorrebbero anzi nazionalizzarla. In ogni caso, non c‘è molto da aspettare ancora: il processo di vendita scade 30 aprile. Dopodiché qualcuno dovrà pur decidere. E a quel punto, senza un esecutivo, a farlo potrebbe essere ancora una volta Carlo Calenda. Da neo iscritto del Pd, ai Giovani democratici qualche giorno fa ha ribadito non a caso: «Ci siamo scordati che la politica è pagata per risolvere i problemi del presente».