Da consulente fiscale a... pasticcera! Quando la tradizione incontra il digitale

Susann, ti laurei in economia e commercio, lavori 25 anni come consulente fiscale. Come mai ora ti occupi di pasticceria?

È una passione che mi porto dietro da sempre. Ho vissuto in una famiglia numerosa, piena di donne, dunque a casa mia si cucinava sempre (e spesso dolci). Poi, nel corso della vita, si arriva ad un momento in cui si tirano le somme. Avevo raggiunto i 50 anni e non ero soddisfatta della mia vita. Così ho pensato che se non lo facevo in quel preciso istante, non lo avrei fatto mai più. È stata la realizzazione di un sogno.

Perché proprio a Fano?

Io sono originaria della provincia di Ancona, ma da una decina di anni vivo in una frazione di Fano. È una città che mi piace molto e mi ha adottata subito. Un posto di mare, con persone allegre. La città è turistica, ma non troppo. È il territorio che sento più “mio”, ecco. Inoltre la mia è stata una scelta non solo di praticità, ma anche perché avevo concepito la mia attività con confini ampi. Infatti il mio mercato di riferimento non sono solo i consumatori finali, ma anche altri rivenditori.

Il tuo è un piccolo laboratorio e gran parte delle lavorazioni vengono fatte a mano. Pensi sia ancora un valore aggiunto?

Sì, lo è nel tipo di prodotto che faccio. Di biscotti industriali ce ne sono troppi, tutti uguali e standardizzati, praticamente con lo stesso sapore. Una lavorazione manuale, invece, mi dà la sensazione di un qualcosa fatto proprio per chi lo mangia, e non per chi lo consuma. Eppure questo pensiero è difficile da far accettare al nuovo cliente, soprattutto quando si rende conto della differenza di prezzo.

Quando è entrato in scena Botteghe Digitali?

Sono venuta a conoscenza di Botteghe Digitali nel 2016, durante la prima edizione. Io ancora non avevo aperto la mia attività, ma iniziavo a guardarmi intorno. Cercavo in rete dei consulenti che mi potessero aiutare e mi sono imbattuta in questo progetto. Mi ha incuriosito tantissimo e ho iniziato a seguirli sui social, in attesa del nuovo bando. Poi finalmente è uscito, mi sono candidata e sono molto felice di essere stata selezionata. E poi è iniziata l’avventura.