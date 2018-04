Avete bullizzato Mark Zuckerberg? La sua vendetta sarà tremenda

Eppure è difficile non ammettere che qualcosa sia successo in questi due giorni di aprile. Mark Zuckerberg è stato trattato da nerd. Come tutti i nerd, bullizzato dai compagni di classe più fighi (e di solito meno intelligenti). Ma Mark Zuckerberg non è uno sfigato ai primi anni di liceo, anche se in molti vorrebbero vederlo in questo modo ora. Zuckerberg è l'inventore e il proprietario di una piattaforma che ci conosce perfettamente, molto meglio di chiunque prima nella storia del mondo. Una piattaforma che ha 2 miliardi e mezzo di clienti e che ora, dopo l'opera dei bulli, potrebbe cambiare.

Nel dicembre scorso quello stesso Congresso aveva votato contro la cosiddetta Net Neutrality, ovvero la democraticità della rete. Ora, a distanza di qualche mese appena, quello stesso Congresso, umiliando pubblicamente Zuckerberg in diretta mondiale, rischia di aver innescato qualcosa di cui gli stessi membri delle commissioni del Congresso forse non si rendono ancora conto.

«Ci sarà sempre una versione gratuita di Facebook», ha detto Zuckerberg al Congresso, affermando un concetto tranquillizzante, ma trasmettendone uno terrificante: Facebook Premium, ovvero, sostanzialmente, una versione di Facebook molto più classista di quella che è oggi, un Facebook a doppia velocità.

Non è troppo complicato giocare con l'immaginazione. Provate a pensare, per esempio, a una versione di Facebook in cui quelle che tecnicamente si chiamano API — le procedure attraverso le quali Facebook ci permette di interagire con le sue applicazioni — fossero appannaggio soltanto di chi può permetterselo.

O ancora, e molto peggio, immaginatevi un Facebook in cui l'accesso alle nicchie enormi di pubblico filtrato e profilato, che oggi è a disposizione di chiunque possa spendere poche decine di euro in una campagna pubblicitaria, fosse al contrario possibile soltanto per le grandi società capaci di investire grosse somme in marketing e pubblicità, come ai tempi in cui Facebook e gli altri social non erano nemmeno fantasie dei romanzieri.

Quando si mette un uomo con le spalle al muro e lo si ferisce nell'orgoglio, dicono tutti i saggi del mondo, non si può sapere come questo reagirà. Di più: Mark Zuckerberg non è certo uno come tutti. Lo si capisce bene quando, a uno dei senatori che gli chiedeva come pensa di mantenere Facebook sostenibile, ha risposto, sciogliendo uno sguardo corrucciato in un sorriso beffardo: «Senatore... noi vendiamo pubblicità».

Da oggi, quel giovane miliardario nerd, dopo aver fatto la figura del primino sfigato umiliato dai compagni di quinta, potrebbe fare esattamente quello che gli hanno chiesto: diventare quello che decide cosa è vero e cosa è falso e, nel contempo, distruggere la più grande qualità della sua invenzione, quella per cui è così utile a tutti quelli che ora non vedono l'ora di sputare sulla sua tomba: la possibilità, anche per chi non ha budget a cinque zeri da spendere in pubblicità, di raggiungere efficacemente il proprio pubblico.