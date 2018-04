Patrick De Gayardon: 20 anni fa moriva il primo vero uomo volante della storia

Tratto da RidersMagazine.it

Non avrebbe fatto Bungee Jumping. Una volta gli capitò di trovarsi in montagna e di fronte a quelli che si lanciavano con l’elastico disse a un amico: «Non so quanti lanci ha fatto l’elastico, non conosco le condizioni. Non lo farei. Forse solo se mi portassi il mio, di elastico». Patrick De Gayardon de Fenoyl (1960 -1998), che chiunque abbia attraversato gli anni ʾ90 conosce come l’uomo no-limits di una nota marca di orologi aveva ben chiaro il senso del limite. Per lui, campione di Base jumping, surfer dell’aria, capace di tuffarsi da 12.700 metri senza ossigeno su Mosca (1995) e di lanciarsi da un aereo e rientrarci volando, lo sport estremo era fatto innanzitutto di limiti. «L'estremo è anche ragionevolezza, studio, calcolo, programmazione, pianificazione». Il rischio è calcolo. «In tutte le sfide ci sono rapporti di forza, ma bisogna rispettare l’avversario». Il rischio è rispetto.

De Gayardon era un tipo rispettoso. “Un randagio”, come disse chi lo vide arrivare in Italia la prima volta, con una storia familiare di abbandoni: non aveva mai conosciuto il padre, era cresciuto coi nonni, a Oulins, a due passi da Parigi. Studi nel convento dei padri Mariani a Lione. Giurisprudenza. Un introverso, che parlava poco, assorto. Dopo vari sport, a 20 anni scopre il paracadutismo (che in Francia ha una tradizione meravigliosa). Nel 1993 si lancia da un elicottero nel Sòtano de Las Golondrinas, il gigantesco canyon naturale messicano. È come lanciarsi in un cunicolo buio: apre il paracadute dopo essere penetrato in un pozzo profondo 376 metri e largo dai 63 ai 49 metri. A 24 anni è già uno dei più forti base jumper del mondo, a 25 è campione di Francia di caduta libera (vincerà un altro titolo e arriverà secondo).