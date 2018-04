Nella Memoria di ieri, i semi un domani migliore: così la Fim-Cisl ricorda la Shoah

Il filo rosso resta, in definitiva il lavoro.

Nei lager nazisti, chiamati “campi di lavoro”, abbiamo conosciuto la forma più disumana del lavoro, quello che annienta la persona nella sua interezza e che si prende gioco della sua dignità, a partire dalla sconcia frase all’ingresso di Auschwitz, “il lavoro rende liberi”. Lì, la battaglia quotidiana per restare umani è stata anche un fatto di cultura acquisita e di competenze di lavoro.

Il lavoro ha avuto un ruolo centrale anche nella Storia della Resistenza quando centinaia di operai contribuirono alla cacciata del nazifascismo riorganizzando il Sindacato democratico nelle fabbriche, ostacolando con scioperi e sabotaggi la produzione bellica e contribuendo a riannodare la cultura tra le persone, pagando un elevato prezzo come gli 11 delegati sindacali della Franco Tosi di Legnano deportati a Mauthausen che ogni anno, da allora, il Sindacato ricorda e ringrazia.

La cultura è l’elemento da cui dover ripartire, proprio come fecero i fratelli Cervi, in piena guerra, realizzando una biblioteca clandestina per iniziare a preparare il terreno per la ricostruzione del Paese.

Cultura, partecipazione, consapevolezza sono gli ingredienti per contrastare i populismi, tanto più fecondi quanto più il contesto è arido, e per evitare che i rigurgiti di quel passato possano, anche in modi diversi, prendere piede nuovamente.

Per questo è opportuno per la Fim Cisl, aprirsi ai giovani e ragionare insieme a studenti e scuole per realizzare iniziative di impegno e custodia della Memoria, da rinvigorire ogni anno, aspetto fondamentale quanto più ci allontaniamo da quel periodo perdendo anche i testimoni diretti di allora.

Tutti compiti dal quale il Sindacato, mai indifferente, non può sottrarsi, unica istituzione, assieme all’associazionismo, in grado di aggregare le persone, in un’ottica collettiva capace di generare un futuro per il quale valga la pena impegnarsi.

“Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione alla felicità sulla terra. Ma questa è una verità che non molti conoscono”, è questa l’eredità che Primo Levi ci lascia all’interno de “La chiave a stella” e che abbiamo trasformato nell’impegno perché le persone possano realizzarsi nel lavoro, unica via a un pieno diritto di cittadinanza.