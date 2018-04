Si parte da grillini e centrodestra. Il Quirinale dà due giorni di tempo alla Casellati

La partita resta difficile. Dopo i tempi limitati, ci sono i paletti imposti dal Quirinale. Come richiesto da Mattarella, la presidente del Senato dovrà verificare solo l’esistenza di una possibile intesa tra grillini e centrodestra. Lo impongono i numeri, per il Colle è impossibile non partire da questo scenario. Ma le difficoltà sono evidenti. Il vero macigno sulla strada dell’accordo resta la presenza di Silvio Berlusconi. Il veto grillino sul leader di Forza Italia non sembra essere in discussione. E altrettanto difficile è immaginare una rottura all’interno di centrodestra. Finora Salvini ha sempre confermato di non voler tradire il mandato elettorale e l’alleanza con Forza Italia. Intanto, dopo gli entusiasmi iniziali, da qualche giorno i rapporti tra Luigi Di Maio e il leader del Carroccio sembrano essersi definitivamente raffreddati. Le difficoltà non sono ancora terminate. Un’altra incognita riguarda il nome del prossimo, possibile, premier. Come spiegato da Ugo Zampetti al Colle, in questi giorni la presidente del Senato dovrà verificare se esiste «un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio per costituire il governo». In ballo restano i due leader Di Maio e Salvini, certo. Ma è evidente che un’intesa tra i due blocchi potrebbe nascere anche su un altro nome. Magari un esponente politico in grado di rappresentare la sintesi tra i due progetti. È un’altra missione impossibile. Solo stamattina il capogruppo grillino al Senato Danilo Toninelli è tornato a escludere categoricamente ogni ipotesi di esecutivo senza Luigi Di Maio nel ruolo di premier.

E così c’è già chi pensa alla prossima mossa del Quirinale. A detta di molti osservatori, il mandato esplorativo affidato da Mattarella rappresenta un passaggio necessario, ma senza troppe possibilità di riuscita. Il capo dello Stato ha voluto dare ai due vincitori delle elezioni l’ultima possibilità di accordarsi. Concluso questo tentativo, il presidente potrà agire con le mani libere. A quel punto il Colle potrà affidare un’altra esplorazione istituzionale, cambiando il perimetro dell’accordo politico. Si parla di un coinvolgimento del presidente di Montecitorio Roberto Fico, esponente grillino da sempre vicino a posizioni di sinistra. In questo modo Mattarella potrà sondare anche le possibilità di una maggioranza sull’asse Pd, Liberi e Uguali e Cinque Stelle. Ma c’è anche un’altra strada. Verificata l’impossibilità di un dialogo tra le principali forze politiche, preso atto dei veti persistenti tra centrodestra e grillini, il Quirinale potrebbe agire diversamente. E qui spunta l’ipotesi di un governo del presidente. Un esecutivo affidato a una personalità finora sconosciuta, non un leader di partito, per cercare il sostegno di tutte le principali forze politiche attorno a un programma di governo limitato. L’unico scenario per ora escluso riguarda le elezioni. In questi giorni Sergio Mattarella ha già espresso ai suoi interlocutori tutta la sua contrarietà a un rapido ritorno alle urne.