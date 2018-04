A Roma vogliono abolire i vitalizi, nelle regioni invece li aumentano

A Roma il presidente della Camera e quello dell’Inps si incontrano per discutere dell’abolizione dei vitalizi dei parlamentari. Alla periferia dell’impero, nelle Regioni, gli ex consiglieri continuano invece a percepire lauti compensi. Che in alcuni casi, come in Calabria, sono pure aumentati, adeguandoli al costo della vita. Per oltre 3.500 vitalizi regionali, diretti o pagati a vedove ed eredi, si spendono ancora oltre 150 milioni annui: tanto quanto si potrebbe risparmiare, secondo Tito Boeri, se si eliminassero quelli di deputati e senatori. E gran parte di questi soldi vengono erogati nelle regioni più povere del Sud Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania e Calabria.

Per i futuri consiglieri e quelli in carica i vitalizi sono stati aboliti ormai oltre cinque anni fa. Per gli ex è stata intrapresa invece la via delle riduzioni sì, ma a tempo, onde evitare la bocciatura della Consulta. Che in più di una occasione ha affermato che si possono scalfire i diritti acquisiti, a patto che sia fatto con interventi «temporanei e ragionevoli».

E così il consiglio di presidenza dalla Camera è riuscito a introdurre solo il contributo di solidarietà temporaneo, con un taglio parziale dei vitalizi regionali per tre anni. Ma dal 2018, scaduto il triennio, l’assegno è ricomparso per intero sui conti degli ex consiglieri di quelle poche regioni – a dir la verità – che avevano varato la norma già nel 2015. A partire da Lazio (prima regione a farlo), e poi Lombardia, Veneto, Friuli, Marche, Lazio, Piemonte, Toscana, Trentino, Puglia, Valle d’Aosta e Umbria. Perché, a conti fatti, solo la metà delle regioni ha seguito alla lettera le indicazioni per la spending review sui vitalizi, con decurtazioni dal 6% sotto i 1.500 euro al 15% per le somme sopra i 6mila.

Qualche regione, dopo le prime scadenze di quest’anno, ha già rinnovato il taglio. L’ultima in ordine di tempo a farlo è stata l’Umbria, prevedendo un risparmio di 900mila euro in tre anni con decurtazioni che vanno dal 5 al 15% delle somme (per i vitalizi oltre i 6mila euro). E lo stesso ha fatto qualche giorno prima la Puglia – prima in Italia per la rendita vitalizia, con 208 ex consiglieri percettori di più di 6mila euro al mese – che ha reintrodotto il contributo di solidarietà con una decurtazione di soli due anni, e non tre.