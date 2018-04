La settimana nera di Silvio Berlusconi: forse siamo davvero ai titoli di coda

Ci mancava solo la condanna di Marcello Dell’Utri a dodici anni di galera nell’ambito del processo sulla trattativa Stato -Mafia, una condanna che per il pubblico ministero Nino Di Matteo - pubblico ministero nel dibattimento, molto vicino al Movimento Cinque Stelle - certifica i rapporti tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra come politico, negli anni della sua discesa in campo. Una sentenza, questa, che avrebbe fatto rumore in qualunque momento, ma che oggi assume le sembianze di un bombardamento letale in un bunker ormai accerchiato, in quella che già si annunciava come la settimana terribile dell’ex Cavaliere.

Prima, l’ennesima umiliazione subita da Luigi Di Maio e dal Movimento Cinque Stelle, che al massimo è disposto ad accettare l’appoggio esterno di Forza Italia a un governo di coalizione con la Lega, ma che con Berlusconi non vuole nemmeno sedersi al tavolo. Poi, altre crepe con Matteo Salvini, che ha accusato il leader di Forza Italia di voler spaccare il centrodestra, una difesa che assomiglia tanto alla preparazione di un attacco. A seguire, nei prossimi giorni, l’incognita del voto regionale in Molise di domenica 22 marzo e l’ecatombe annunciata in Friuli, dove la Lega potrebbe sancire una primazia schiacciante nei confronti dell’alleato. Nel mezzo, non bastasse, pure l’uscita del primo dei due film biografici di Paolo Sorrentino, Loro 1, le cui anticipazioni fanno presagire un forte dosaggio di Bunga Bunga, a rincararne l’impresentabilità. E, a proposito di Bunga Bunga, c’è pure - ciliegina sulla torta - la sentenza del processo Ruby Ter che incombe.