La sindrome di Theresa May: ecco perché Salvini e Di Maio rischiano tutto se si va al voto

Potremmo chiamarla la sindrome di Theresa May. Quando era al governo da appena un anno, dopo la vittoria della Brexit al referendum voluto ma anche maldestramente perduto dal suo predecessore David Cameron, il primo ministro britannico decise di andare alle elezioni anticipate per incassare il grande favore popolare di cui il governo conservatore era accreditato dai sondaggi. Un nuovo referendum, ma su di sé, perché il mandato a negoziare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea fosse chiaro, netto, democratico. E le offrisse la guida di un esecutivo espressamente definito strong and stable. Appena un anno fa. Solo che il popolo, quello stesso popolo che aveva fatto pendere la bilancia a favore della Brexit e che era dalla parte del primo ministro in tutte le rilevazione statistiche, alle urne è stato vicino al ribaltone. La sindrome di Theresa May è quella che - probabilmente - sta agitando i sonni dei leader politici italiani, in queste notti di incerte trattative sulla formazione del nuovo governo: davvero elezioni anticipate, convocate a pochi mesi da quelle precedenti, caso unico nella storia nazionale, darebbero un voto plebiscitario ai vincitori azzoppati del 4 marzo?

La risposta a questa domanda sarà una degli elementi decisivi nella nascita o meno di una maggioranza parlamentare. Sia il Movimento 5 Stelle, primo partito con il 32,7% dei voti, sia la Lega (ex Nord), primo partito della prima coalizione con il 17,4%, sono sicuri di avere dalla propria parte i sondaggi. Lo spirito del tempo è con loro. La sostanziale inesistenza politica degli avversari, pure. La formazione guidata da Luigi Di Maio può aver patito qualche contraccolpo di immagine dalla politica dei due forni, sicuramente ha raccolto molti meno consensi alle recenti elezioni Regionali in Molise e Friuli Venezia Giulia. Nei sondaggi resta però attaccato al risultato del 4 marzo. Più netto ancora il trend del partito guidato da Matteo Salvini, che praticamente da due mesi ha superato il 20% e sembra aver doppiato Forza Italia, certificando la fine dell'egemonia di Silvio Berlusconi nel centrodestra. Guardato in negativo, il quadro delle forze in campo indica anche la continua erosione di voti proprio di Forza Italia e del Partito Democratico, rimasti senza leadership carismatiche. Ma Di Maio e Salvini possono essere sicuri che questo consegnerebbe automaticamente il Paese nelle loro mani dopo un nuovo turno di elezioni?