Quattro consigli alla sinistra per evitare di strozzarsi coi popcorn

Non abbiamo ricette, né bacchette magiche in regalo per ridare un ruolo e uno spazio politico alla sinistra italiana, sprofondata nel gorgo del peggior risultato di sempre alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo e ora all’opposizione di una grosse koalition tra Cinque Stelle e Lega. Non abbiamo ricette, né bacchette magiche, ma qualche consiglio sì. Ad esempio, eviteremmo di polemizzare su retroscena come i pop corn per tutti - frase attribuita a Renzi, contestata da Martina, smentita da Renzi - come se davvero valesse la pena finire sui giornali per questioni così. Allo stesso modo, tuttavia, eviteremmo di andare in televisione a chiederci «come Salvini giustificherà all’operoso veneto che andrà a pagare il reddito di cittadinanza a quello che rimane a casa sul divano», come ha fatto lo stesso Renzi, che evidentemente non empatizza granché con quel 19,6% di forza lavoro meridionale in cerca (invano) di un’occupazione.

Già che ci siamo la smetteremmo di parlare del reddito di cittadinanza dei Cinque Stelle come se fosse un reddito universale di base erogato indiscriminatamente a chiunque, e cominceremmo a trattarlo per quel che è: ossia una proposta di sussidio di disoccupazione condizionato tale e quale a quello che Marco Biagi - un riformista, di sinistra, che stava lavorando col centrodestra - aveva descritto nel suo Libro Bianco nel 2002. Chissà, magari potremmo pure votarlo.

Andiamo avanti con i consigli: ci avanzasse del tempo libero, non sarebbe male fare un salto a Taranto, dopo tanto tempo dall’ultima volta, per provare a ricomporre la rottura tra un Ministro dello Sviluppo Economico (che ha la tessera del Pd) e i sindacati metalmeccanici confederali a un passo dalla conclusione dell’eterna vertenza Ilva. E pure per tornare a farci vedere in mezzo a gente che è stata e continua a essere costretta a scegliere tra la salute propria e dei propri cari e un posto di lavoro, anche solo per dirgli che non saranno mai soli. Sarebbe più utile e sensato dell’ennesima battaglia tra partito e sindacato a colpi di chi è meno adeguato e meno rappresentativo all’interno della società. Idea: e se vi aiutaste reciprocamente a tornare forti? Così, anche solo per evitare il rischio concreto di 4000 esuberi.