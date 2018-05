Perché Roberto Mancini non è l’uomo giusto per far rinascere la Nazionale

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. E cerchiamo di capire se si tratta di una buona o una cattiva notizia. Per vedere andarsene Ventura dalla panchina più commentata d'Italia c'è voluta la sciagura massima, la mancata qualificazione al Mondiale che non avveniva da quando ancora la Coppa del Mondo veniva trasmessa in bianco e nero. E fare peggio del buon Giampiero è praticamente impossibile. A meno che non si manchi la qualificazione al prossimo grande torneo, l'Europeo 2020, che passerà attraverso la Nations League.

Ovviamente è presto per dire che Mancini sia sulla buona strada per imitare il proprio predecessore, ma la sua nomina fa arricchire il naso. Resta ad esempio quella sensazione di incompiuto, di occasione sfuggita nel leggere il suo nome al posto, per dire, di un Carlo Ancelotti. Il fatto è che la Federcalcio avrebbe voluto come ct Carletto, che al pari del Mancio ha grande esperienza europea, con un dettaglio di differenza non da poco: Ancelotti all'estero ha vinto sia le competizioni nazionali che in Europa, mentre Mancini ha il merito di aver vinto la Premier League con il Manchester City e una Coppa di Turchia con il Galatasaray, mentre nelle coppe continentali se si eccettua una Juve eliminata nell'inaudita neve di Istanbul non c'è molto altro da dire.

Le vittorie da sole non bastano, o non si reggono in piedi a prescindere, sebbene siano già un buon argomento di partenza: fossero contate solamente quelle, a uno come Antonio Conte, che in Europa non ha mai vinto da tecnico, la panchina azzurra sarebbe stata preclusa. Ci sono anche altri fattori, come il carisma dato dall'autorevolezza: Conte potrebbe venderne a chili al mercato tra una partita e l'altra, così come a suo modo Ancelotti, che in panchina sbraita meno di Conte, ma quando parla è Vangelo perché l'autorevolezza passa anche dalla calma e dalle parole giuste. Per non parlare di Lippi, che avrà pure un caratteraccio - altro aspetto negativo che si può imputare a Mancini - ma che insomma, vittorie e carisma non gli mancavano per evitare a un gruppo di grandi talenti l'onta di una carriera senza la vittoria azzurra. Senza voler fare della psicologia da accatto, Mancini da giocatore era tanto talentuoso tanto caratterialmente difficile e anche da tecnico non si è smentito. E non che la cosa gli abbia sempre portato bene: ripensando al suo ritorno in nerazzurro, per dirla con Maurizio Crippa, «quando si incontrano due psicologie così complesse e notturne, talentuose, come quella dell’Inter e quella del Mancio, qualcosa di drammatico deve per forza accadere».