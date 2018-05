Sinistra torna a bordo, cazzo! E basta stare zitti sulle questioni fondamentali

Se qualcuno ha notizie della sinistra in Parlamento per favore faccia il prima possibile un fischio, ce ne porti le prove, qualcosa di più della sindone laica della sinistra che fu e che dovrebbe bastare, come ci ripetono ormai da una decina d’anni riducendoci come ci siamo ridotti in un’associazioni di reduci che si adunano (sempre meno) per ogni elezione. Qualcuno ci faccia la grazia di dirci, ad esempio, che fine abbiano fatto i parlamentari di Liberi E Uguali che eletti (seppur pochi) in Parlamento sono riusciti a scomparire dalla cronaca politica senza nemmeno il fascino di un primula rossa di antica memoria. Qualcuno ci dica che fine ha fatto Pietro Grasso, che negli ultimi otto giorni otto ha twittato due messaggi di auguri (uno alla neoeletta segretaria di Possibile Beatrice Brignone e uno alla memoria di Peppino Impastato) e nient’altro, nemmeno una foto di un nipote, di una scampagnata al mare e men che meno una parola che sia una sul macello che sta succedendo intorno al contratto di governo di Di Maio e Salvini.

Qualcuno spieghi per favore questa profonda letargia sul massacro di Gaza che ha reso Massimo D’Alema l’unico leader (sì, lo so, viene da piangere anche a me) un gigante di politica internazionale per avere avuto il polso di criticare Israele in compagnia di tutto il silenzio tutto intorno. Qualcuno mi spieghi cosa serve oltre a quattro operai ustionati e un giovane soffocato dal cemento per alzare la voce, incazzarsi ma per davvero, sulle morti di lavoro e sulle condizioni di un mercato che richiede carne da macello. E lo so, lo sappiamo tutti che i comunicati stampa di critica e di indignazione da parte dei singoli ci sono se si ha voglia di trovarli (Brignone, Fratoianni e Boldrini sono intervenuti in questi giorni su questi temi) ma se la voce non diventa un coro, non si condensa e non arriva qui fuori forse è (anche) perché non si capisce chi parli a nome di chi: una sinistra che è compatta solo negli incubi della destra e sui loro quotidiani mentre agli elettori pare una brigata sempre alla spicciolata. En marche! strillano quelli, è chiara la differenza?