Altro che Melania, la vera first lady è Ivanka

Intanto il suo godere del favore del padre suscita sempre più astio: tutti ce l’hanno con Ivanka Trump, la rimproverano di esser una privilegiata che, per di più, gode dei suoi privilegi in modo sfacciato, tanto che nemmeno traveste questo suo godimento; al contrario lo sbandiera. La foto di Ivanka, pubblicata su Instagram qualche giorno fa, abbracciata al suo ultimo figlio, Theodore, ha fatto infuriare tutti, ma proprio tutti. Postata quando suo padre, per scoraggiare l’immigrazione clandestina dal Messico, ha autorizzato gli agenti di frontiera degli Stati Uniti a sottrarre i bambini ai genitori che hanno attraversato il confine illegalmente.

Nemmeno Chelsea Clinton, un tempo sua intima amica, la sopporta più. Ora l’accusa di non usare la sua posizione per migliorare le politiche del padre, razziste e penalizzanti per le donne, di soggiacere inerme alla volontà del padre per i suoi affari. Chelsea, a differenza di lei, non ha mai mancato di far valere le sue idee all’interno della sua famiglia, acquistando sicurezza e stima di sé. Come a suo tempo fece la madre Hillary, durante la presidenza di Bill.

Ivanka al contrario non si serve dell’amore del padre per influenzarlo, moderarlo, renderlo più liberal.

Ivanka allora è forse solo una sciocchina insensibile dedita ai suo affari e allo shopping più sfrenato? Oppure come l’antica Salomè è feroce e insaziabile e gode senza fondo dell’attenzione del padre proprio perché data solo a lei e sottratta a tutte le altre donne? Forse è lusingata che un padre così umorale arbitrario egoista che bada solo a sè dinnanzi lei si sciolga come un babà? Le piace immaginare di essere l’unica a tenerlo in pugno, e sa che se si opponesse alle sue politiche perderebbe il suo favore? O molto semplicemente Ivanka sa che non c’è nulla da fare: quel padre non può cambiare più di tanto, non muterà le sue idee politiche, ammesso che ne abbia di sue, troppo egotico e infantile, meglio allora usare il suo potere per trarne più vantaggi possibili. E poi chissà.