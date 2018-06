Biennale Architettura, la magnifica banalità del costruire

In barba al politicamente impegnato, il Leone d'Oro per la migliore partecipazione nazionale è andato alla Svizzera, che delle scomodità del mondo non ne vuole neanche sentire parlare. Dall'esterno del rigoroso Padiglione ai Giardini progettato da Bruno Giacometti non trapela nulla al di fuori del titolo “Svizzera 240”. All'ingresso nessun pannello di spiegazione introduttivo, nulla più che una normale porta. Si inizia ad intuire che si sta entrando in una “casa” dall'accenno di parquet sul pavimento, le pareti bianche con tanto di battiscopa coordinato e prese elettriche. Una casa svizzera standard, nuova. Le prospettive iniziano a distorcersi percorso il primo corridoio, accelerando verso una porta troppo piccola o allontanando una cucina bianca per giganti, o ancora tentando di accendere un interruttore posto troppo in alto o aprire una finestra minuscola. In questa casa da Alice nel Paese delle Meraviglie al sapore di varichina tutto è normale, tutto perfettamente surreale. E terribilmente fotogenico.

Il giovane team curatoriale del padiglione (Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg, Ani Vihervaara) focalizza la propria attenzione sull'attimo in cui un alloggio è terminato ma non ancora abitato, invitandoci con questa installazione percorribile a fare un “house tour” che riflette sul concetto degli spazi domestici e sul potere della rappresentazione. La visita della casa è infatti solitamente parte integrante del processo di creazione e divulgazione di un alloggio di nuova costruzione: essa può avvenire di persona, con una simulazione video, ma più diffusamente tramite fotografia. Ma che cosa raccontano le foto di un ambiente ancora intonso, così simile a tanti altri? Architettura nuda e cruda, ovvero pura potenzialità.

Humour Svizzero? No, l'interesse dell'argomento nasce dal fatto che gli interni degli appartamenti contemporanei passano decisamente inosservati pur rappresentando l'espressione più diffusa del mondo costruito. La loro manifestazione si è fatta sempre più uniforme e omogenea nel tempo, man mano che le componenti tecniche dell'abitazione (radiatori, elettrodomestici, armadi, aste delle tende) sono scomparse all'interno della superficie architettonica. Come tante, “Svizzera 240” è un'architettura/white box progettata per abitanti ignoti, oggetti sconosciuti, vite di cui non si sa nulla. I curatori rivelano che proprio per queste ragioni essa è liberata delle sue funzioni - addirittura dalle scale convenzionali di rappresentazione -, è un’immagine potenziale. Un'interpretazione del brief curatoriale Freespace decisamente interessante, che lascia in forma di questione aperta il senso di uno spazio “banale” senza umana appropriazione. Il numero 240 del titolo? I centimetri dell'altezza minima - e più diffusa - che devono avere i locali nelle regioni elvetiche, of course.

Nota molto importante: la proposta per il Padiglione svizzero per la prima volta quest'anno è stata selezionata attraverso un concorso a partecipazione libera.