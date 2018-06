Occhio, Cinque Stelle: il centrodestra stravince (e prima o poi farà saltare il Governo Conte)

Il centrodestra è vivo e lotta insieme a loro: la testa d’ariete Matteo Salvini, la regina di spade Giorgia Meloni e l’ammaccato eppur mai domo Silvio Berlusconi. Come già un anno fa, quando il Partito democratico cedette Genova e Sesto San Giovanni ma i Cinque Stelle non toccarono palla nei comuni al voto, anche le amministrative di domenica hanno certificato un sussulto bipolare, centrodestra contro centrosinistra, come una coda di cometa che rifiuta d’inabissarsi al cospetto del governissimo romano gialloverde. Certo, la Lega fa il pieno al nord e si divora capre e cavoli berlusconiani in giro per l’Italia, sopra tutto al centro (a parte qualche balbettio a Viterbo), un po’ meno al sud (bene però nella Sicilia rurale), con l’operaia Terni che deciderà al ballottaggio ma non è più di sinistra, e un bilancio complessivo da partito-Mangiafuoco. A patto, tuttavia, di rimanere ancorati allo schema tradizionale di un’alleanza che rispecchi la sensibilità dell’Italia profonda che si è radicalizzata ma resta compatta, identitaria e conservatrice.

La geografia elettorale ci mette al cospetto di una situazione in cui Salvini pesca bene ovunque, ma non potrà spendere troppo a lungo con Luigi Di Maio una dote raccolta insieme a Berlusconi e Meloni. Anche perché i pentastellati realizzeranno presto che la scappatella con i padani-tricolori è un’impresa senza molti dividendi in vista, e anzi con la prospettiva di perdite non troppo socializzabili.



Il MoVimento Cinque Stelle ha ricevuto il mandato di governare purchessia, tuttavia appare già evidente – vedi il caso Aquarius – quali siano i veri professionisti della politica capaci di far fruttare la maggioranza gialloverde per arricchire la dispensa domestica. Non vuole essere una constatazione malaugurante, è soltanto la principale linea di tendenza: la Lega ha interesse a mantenere vivo il patto con i pentastellati fintantoché riuscirà a gestire il rapporto alla pari, e a proseguire nel suo lento, dolce e variegato vampirismo di consensi.