La nuova vita di Calenda: “Contro i masochisti/nazionalisti bisogna ripartire dal futuro”

Calenda – «da progressista quale sono», dice – fa autocritica. Ed elenca gli squilibri creati dalla globalizzazione: il dumping e lo spostamento del lavoro, la pressione sui salari, la disuguaglianza arrivata ai livelli degli anni Venti, il divario tra alte e basse qualifiche, i posti di lavoro sostituiti dalle macchine. «Come affrontiamo questa situazione?», si chiede. «Un secondo shock di queste dimensioni l’Occidente non può affrontarlo». Due cose sono da evitare. Uno: «Il “tecnottimismo” semplicistico, che dice che qualunque cosa innovativa per definizione è positiva per l’uomo e aggiunge valore. Questo approccio ha determinato in Occidente la vittoria dei sovranisti, che vincono proprio nel momento in cui i progressisti dicono che il futuro è bello e sereno. Questo discorso terrorizza i cittadini. Oggi la maggioranza dei Millennials considera la parola progresso con un’accezione negativa». Due: «Dobbiamo evitare di fare gli illuminati, quelli che dicono di sapere come sarà il futuro mentre gli altri invece no. Basta dire che la magica legge del mercato e l’innovazione ci portano da sole verso un futuro migliore: le persone non si fidano più. La storia mostra che gli illuminati hanno visto la globalizzazione in maniera sbagliata. La competenza ha deluso, l’incompetenza è sinonimo di purezza. Ecco perché arrivano al governo persone che prima non hanno mai fatto nulla».

E dopo l’autocritica, Calenda poi passa alle proposte. «Bisogna dare centralità al presente e al futuro vicino», dice. «Avete mai sentito parlare un populista di futuro? Oggi la percezione del futuro è estremamente negativa. Bisogna proteggere le persone nel presente per accompagnarle verso il futuro: non ti do cento euro oggi, ma ti aiuto a risolvere il problema che tuo figlio avrà nel futuro domani».

Calenda elenca tre parole chiave: protezione, investimenti, conoscenza. «Proteggere le persone oggi, gestire lo shock, perché tutta la società, e non solo un pezzo, abbia un futuro. Ecco perché bisogna investire nella formazione, altrimenti non andiamo da nessuna parte». E ancora: «Se c’è un’epoca nella storia in cui ogni soldo possibile deve andare negli investimenti, è questo». E per concludere: «Un “Piano Marshall” sull’educazione, non solo per trovare lavoro, ma per rendere i cittadini capaci di gestire l’innovazione tecnologica. Il problema delle fake news può essere risolto solo con un investimento nella conoscenza. Ci sono aree del Paese in cui i ragazzi hanno pesanti ritardi cognitivi, non hanno mai letto un libro. Un investimento di questo tipo è funzionale a tenere le democrazie aperte: se non lo facciamo, le democrazie crolleranno una dopo l’altra».