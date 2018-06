Fondamenti di opposizione suicida: come continuare a perdere voti (e faccia) contro il governo gialloverde

Promesse impossibili da mantenere, incompetenza quasi imbarazzante in moltissimi ambiti, una situazione congiunturale che si annuncia sempre più difficile, l’ostilità palese di molti Paesi stranieri e ora pure una bella inchiesta giudiziaria che tocca il cuore della maggioranza, addirittura ne sporca il suo atto costitutivo. In teoria, sembrerebbe uno scherzo opporsi al governo Conte, ai gialloverdi, alla Lega e ai Cinque Stelle. In teoria. Perché i sondaggi danno il partito di Salvini in crescita verticale ogni giorno che passa e quello di Di Maio stabilmente attorno al 30%: quella che ieri era una maggioranza relativa, nel Paese, oggi è assoluta e pure di un bel po’. Merito loro? Colpa degli italiani stupidi? Se vi fa comodo pensarlo fate pure. E forse, visto che siamo ai primi minuti di partita e già l’opposizione sembra in stato confusionale, occorre mettere in fila qualche consiglio non richiesto per evitare tracolli peggiori.

Prima regola: evitate, se possibile, di giocare il loro gioco. Così come nessuno insegna il Tiqui Taqa al Barcellona, nessuno può pensare di dare lezioni di xenofobia o di anti-europeismo a Salvini, o di populismo a Di Maio. Attaccarli sul loro terreno, ad esempio, chiedendosi ironicamente come mai gli sbarchi continuano nonostante le promesse, o perché i porti non sono ancora tutti chiusi a doppia mandata, o perché non abbiamo ancora iniziato a violare ogni trattato comunitario è sì un modo di mettere il governo di fronte alle proprie contraddizioni. Ma è anche il modo migliore per legittimarne le idee, per dar loro spazio e cittadinanza nell’orizzonte delle cose possibili.

Peggio ancora - seconda regola, o forse semplice corollario della prima - se questa subalternità alle idee altrui deriva dalla volontà di adeguarsi a quel che pensa la pancia del Paese, malattia tipica di chi ha perso le elezioni. Esempi tipo: Lega e Cinque Stelle hanno venduto sogni. Lega e Cinque Stelle hanno compreso l’insicurezza percepita nel Paese. Lega e Cinque Stelle hanno capito che alla gente non piacciono gli stranieri. Lega e Cinque Stelle hanno capito che la gente considera l’Europa la causa di tutti i mali del mondo. No, cari: Lega e Cinque Stelle e qualche altrui disastrosa scelta di governo, sono riuscite a convincere l’opinione pubblica in merito a idee e proposte che fino a qualche anno prima avevano l’avallo di sparute minoranze. Se ai tempi del 40% di Renzi, Lega e Cinque Stelle si fossero adeguate al sentire del Paese sarebbero diventate alfieri del riformismo modernizzatore pure loro. Non l’hanno fatto e hanno fatto benissimo, dal loro punto di vista.