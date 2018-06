Il “decreto dignità” sui rider? “Non serve, per tutelarli basta usare meglio il Jobs Act”

La “controriforma” del nuovo ministro del Lavoro Luigi Di Maio è stata annunciata: i fattorini delle piattaforme che portano cibo a domicilio dovranno essere considerati “prestatori di lavoro subordinato”, cioè dipendenti, con tanto di stipendio fisso, ferie e contributi, e senza pagamento a cottimo. I rider sono stati i primi che il neoministro ha incontrato nel suo primo giorno di mandato, e saranno loro il simbolo del primo provvedimento del governo Conte, il “decreto dignità” anticipato sul Blog delle stelle. L’ipotesi, a quanto pare, è quella di un decreto legge che metta ordine in un settore che Di Maio, cavalcando l’onda mediatica, ha individuato come priorità. Un settore, quello dei ciclofattorini della gig economy, che raccoglie in realtà solo 6-7mila lavoratori in bicicletta (dati ufficiali non ne esistono) tra Deliveroo, Foodora, Jus Eat e Glovo, concentrati tra l’altro per lo più da Roma in su. Una piccola fetta della più grande platform economy, che comprende anche Big come Google, Facebook e Amazon.

Tanto più che i giuslavoristi avanzano più di un dubbio sul provvedimento annunciato dal governo pentaleghista. «È impossibile imporre alle piattaforme lo schema del lavoro subordinato, sarebbe in contrasto con la libertà di iniziativa economica presente nella Costituzione», spiega Valerio De Stefano, docente di diritto del lavoro all’Univesrità di Leuven, in Belgio, e tra gli autori del Manifesto per salvare la Gig Economy. «E poi bisognerà vedere se il Parlamento convertirebbe davvero in legge un decreto di questo tipo». Lo conferma anche Michele Faioli, che insegna diritto del lavoro all’Università Tor Vergata di Roma: «Escludo che la norma possa essere scritta in questo modo».

Anche perché, ricordano entrambi, un decreto legge non serve. «Abbiamo già gli strumenti normativi per farlo, lavoriamo sulla legislazione esistente», dice Faioli. E cioè sul Jobs Act renziano, che però il nuovo governo vorrebbe smontare pezzo per pezzo come un puzzle. «Nel Jobs Act il decreto legislativo 81 all’articolo 2 estende le tutele del lavoro subordinato anche a quello autonomo», continua Faioli. «Questa norma è nata proprio con l’idea di dare più protezione ai lavoratori come i rider. Se le norme esistenti fossero ben applicate, avremmo già delle risposte concrete». La norma, continua il giuslavorista, «al comma 2 poi rimette nelle mani dei sindacati la possibilità di fare degli accordi specifici. Le sigle sindacali l’hanno fatto con i call center, perché non fanno la stessa cosa con i rider?». Una domanda alla quale le parti sociali dovranno rispondere, ora che stanno provando a recuperare il ritardo con cui si sono accorti di questo mondo.