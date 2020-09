Mónica Astorga Cremona, la suora che aiuta le donne trans a uscire dal giro della prostituzione

Al Carmelo della Santa Cruz y San José la conoscono come madre María Mónica del Niño Jesús. Ma in Argentina è nota come suor Mónica Astorga Cremona e, soprattutto, come la suora o la madre delle trans. Da anni la carmelitana scalza, che è priora dell’unico monastero di clausura nella diocesi di Neuquén (Patagonia argentina), è infatti impegnata ad aiutare le donne trans che a lei si rivolgono per uscire da condizioni di disagio o dalla prostituzione, trovare un’occupazione o imparare un mestiere.