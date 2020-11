La satira distopica dove fare elemosina diventa cool

Davanti ad Armani, Cartilagine è stravaccato su un plaid nero. Rien ne va plus lavora sul plaid marrone e oro di Louis Vuitton. Rosso e verde per Gucci, giallo per Acqua di Parma, arancione per Hermès. Dai fili argentati che collegano le facciate pendono, là in alto, larghi piatti di rame per le offerte su cui è scritto in un bel corsivo “Please, Moon, give me a bit of your light”, e cappelli giganti, ribaltati verso il cielo, recitano: “For stars’ coins”.