Il farraginoso piano italiano per distribuire il vaccino anti-Covid

Sarà probabilmente un «V-day», un giorno del vaccino, a inaugurare la campagna di vaccinazioni anti-Covid in tutta Europa. Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera hanno presentato una dichiarazione congiunta per far partire insieme la campagna vaccinale, anche se non indicano la data di avvio. Ma i tempi si accorciano. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha fatto sapere che si riunirà il 21 dicembre per decidere sul vaccino Pfizer-Biontech, anticipando la data inizialmente prevista per il 29 dicembre. Ci sarà poi un passaggio dalla Commissione europea per l’approvazione definitiva, che potrebbe avvenire entro 48 ore dal via libera dell’Ema. «A quel punto, il vaccino sarebbe utilizzabile dal giorno dopo nei Paesi Ue», ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema. Se la macchina distributiva e la logistica sono pronte, e con la contestuale e immediata validazione da parte di Aifa, «la campagna vaccinale in Italia potrebbe dunque partire già il 28-29 dicembre».