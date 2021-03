Più che speranza ho fiducia nel nostro spirito di adattamento, dice Ghemon

Come era già accaduto nel 2020, anche quest’anno il Festival di Sanremo non è stato solo una parentesi, ma continua a far parlare a più di due settimane dalla sua conclusione. E questa è una conseguenza non immediata, ma evidente di come le nostre vite sono cambiate. Tra le canzoni di maggior successo del Festival c’è pure “Momento perfetto” di Ghemon contenuta in “E vissero feriti e contenti”, il nuovo disco dell’artista uscito venerdì scorso (ma come non ricordare anche il suo medley con i Neri per caso come uno dei momenti più piacevoli del Festival?). Il disco esce a meno di un anno dal precedente, “Scritto nelle stelle”, ma è evidente che Ghemon abbia molte cose da dire, con i testi, con la musica e soprattutto con la sua versatilità, che gli permette di spaziare in tanti generi e anche in mondi diversi. I suoi profili social, per esempio, sono tra i migliori che possa capitare di seguire in Italia. Tra le altre cose mostrano quanto sia inutile essere promozionali per promuovere le proprie cose. Mentre molti artisti e persino politici mostrano quello che mangiano o quello che cucinano, per apparire artificiosamente sinceri, Ghemon fa apparire la sincerità naturale come dovrebbe essere.