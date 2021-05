Pubblichiamo il discorrso integrale pronunciato dalla presidente della Commissione europea in occasione del decimo anniversario della conferenza sullo stato dell’Unione di Firenze.

È un onore per me aprire questa edizione del decimo anniversario della conferenza sullo stato dell’Unione. Ogni anno, in occasione della Giornata dell’Europa, Firenze diventa il centro della nostra Unione. E non potrebbe esserci posto migliore di Firenze per celebrare la Giornata dell’Europa di quest’anno.

Firenze è la città del Rinascimento. Il luogo dove tutto ebbe inizio: un nuovo inizio per le arti e la scienza, dopo la grande pestilenza del tardo medioevo. E da Firenze lo spirito del Rinascimento si è diffuso anche nel resto d’Europa.

La storia d’Europa è una storia di Rinascimenti. L’Europa è una storia di nuovi inizi. Dopo ogni crisi arrivava un Rinascimento europeo. E questo è ciò di cui l’Europa ha bisogno ai nostri giorni. Questa è la nostra responsabilità: porre fine alla pandemia e dare forma a un nuovo inizio per l’Europa. L’Europa è in grado di superare le crisi e di garantire il futuro dei suoi cittadini. Di questo vorrei parlare oggi sulla base di due temi esemplari. La pandemia e il cambiamento climatico.

Sì, abbiamo sentito tutti le domande fastidiose, soprattutto nei primi mesi di questa pandemia: gli stati nazionali non sono meglio attrezzati per combattere questa crisi? La nostra Unione dei 27 non è troppo lenta per reagire? I nostri processi non sono troppo macchinosi e le nostre parti interessate (stakeholders, ndr) troppo diverse? Oggi sono qui per dire: l’Europa ha smentito queste affermazioni. L’Europa ha dimostrato che un’unione di democrazie può dare risultati in tempi di crisi. Per i propri cittadini. E per il resto del mondo.

Sotto enormi pressioni, noi europei siamo rimasti fedeli ai nostri valori. Inoltre, abbiamo dimostrato che, anche in tempi di pandemia globale, siamo in grado di affrontare con forza altre grandi sfide del nostro tempo. Con il nostro Green Deal europeo, stiamo mobilitando un intero continente per combattere il cambiamento climatico, la minaccia più evidente per la salute del nostro pianeta e per il futuro dei nostri figli e nipoti. Così, nel mezzo di una crisi, stiamo dando un esempio guida al mondo. Questo è qualcosa di cui possiamo essere tutti orgogliosi.

Signore e signori,

Vediamo la cosa più da vicino: l’Unione europea non è stata progettata per affrontare problemi di salute o combattere una pandemia. Ricordo molto vividamente i primi giorni della pandemia. E ricordo la chiamata per l’Europa proveniente dall’Italia. Il popolo italiano ha chiesto che l’Europa intervenga. Hanno chiesto solidarietà e coordinamento europei. E avevano ragione. L’Italia aveva ragione. L’Europa doveva intervenire. Ed è quello che abbiamo fatto.

Alcuni paesi hanno introdotto divieti di esportazione sulle apparecchiature mediche. Alcuni paesi hanno chiuso i loro confini. Noi, Europa, abbiamo ripristinato la libera circolazione delle merci nel nostro mercato unico. Ci siamo assicurati che i divieti fossero revocati e che le attrezzature mediche potessero arrivare dove era necessario. E, cosa più importante, abbiamo deciso di procurarci i vaccini insieme nella nostra Unione.

Questa è stata la decisione giusta, anche se c’erano dei dubbi, soprattutto all’inizio di quest’anno. Non voglio nemmeno immaginare cosa avrebbe significato se alcuni grandi Stati membri si fossero assicurati i vaccini, mentre il resto, tutti gli Stati membri di piccole e medie dimensioni, sono rimasti a mani vuote. Lei pensa alle conseguenze per il nostro mercato interno, per la nostra unità europea. In effetti, sono convinto che economicamente non avrebbe avuto alcun senso con un mercato unico così profondamente integrato. E politicamente, avrebbe lacerato la nostra Unione.

Oggi, gli enormi vantaggi offerti dalla nostra unità sono evidenti per tutti. È chiaro che la nostra campagna di vaccinazione europea è un successo. Perché ciò che conta non sono né i titoli a tutto volume in alcuni paesi all’estero, né le acrobazie sui social media della cosiddetta diplomazia del vaccino. Ciò che conta è la fornitura giornaliera di vaccini in costante aumento alla nostra gente e al mondo. Lascia che ti dia alcune cifre.

Finora nell’Unione Europea sono state distribuite circa 200 milioni di dosi di vaccini. Sono sufficienti vaccini per vaccinare almeno una volta più della metà della popolazione adulta europea. Né la Cina né la Russia si avvicinano neanche lontanamente.

In questo momento, mentre parlo, vacciniamo 30 europei ogni secondo. Ciò significa che, dall’inizio di questo discorso, più di 12.000 europei hanno ricevuto un colpo. Ormai siamo quasi abituati a sentire tali cifre ogni giorno. Ma l’Europa non ha mai visto niente di simile: una campagna di vaccinazioni di massa su scala continentale.

Questo sta accadendo perché un intero continente si è mobilitato. Dai piccoli ospedali agli enormi centri di vaccinazione, la campagna è in corso in tutti gli angoli della nostra Unione. Oggi vacciniamo più di tre milioni di europei al giorno. E il progresso in Europa sta guadagnando velocità di giorno in giorno.

Sono fiducioso che saremo in grado di raggiungere il nostro obiettivo, fornire dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti europei già a luglio. Gli Stati Uniti hanno un obiettivo simile. Questo mostra quanto le nostre campagne di vaccinazione si siano allineate.

Qualcuno potrebbe dire che paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito sono stati più veloci all’inizio. Ma io dico: l’Europa ha ottenuto questo successo, rimanendo aperta al mondo. Mentre altri tengono per sé la produzione di vaccini, l’Europa è il principale esportatore di vaccini a livello mondiale. Finora, più di 200 milioni di dosi di vaccini prodotti in Europa sono state spedite nel resto del mondo. L’Europa esporta quasi la stessa quantità di vaccini che fornisce ai propri cittadini. Per essere chiari, l’Europa è l’unica regione democratica al mondo che esporta vaccini su larga scala.

We care for the weakest among us.

We care for our neighbours.

L’UE è inoltre pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi in modo efficace e pragmatico. Questo è il motivo per cui siamo pronti a discutere di come la proposta degli Stati Uniti di una deroga alla protezione della proprietà intellettuale per i vaccini COVID-19 potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo. Nel breve periodo, tuttavia, chiediamo a tutti i paesi produttori di vaccini di consentire l’esportazione e di evitare misure che interrompano le catene di approvvigionamento.

Le esportazioni dall’Europa vanno in oltre 90 paesi, COVAX incluso. Le spedizioni vanno ai nostri stretti alleati come il Canada o il Regno Unito. I nostri cari amici britannici hanno ricevuto finora dal continente un totale di 28 milioni di dosi. Anche 72 milioni sono stati spediti in Giappone. E anche molti milioni ai nostri amici a Singapore, in Messico o in Colombia, solo per citarne alcuni. L’Europa è oggi la farmacia del mondo. L’apertura e la correttezza sono il marchio di fabbrica dell’Europa nel mondo. Ne siamo orgogliosi.

Tutto questo non era scontato, soprattutto all’inizio di questa crisi. Alcuni hanno scelto di isolarsi. Altri hanno cercato di sfruttare una situazione difficile per sfruttare i vantaggi geopolitici. Non ho mai creduto in questo approccio. Se il virus continua a diffondersi in India o in Africa, in Brasile o in Russia, è un serio rischio per tutti noi. È il terreno fertile per le varianti di fuga. Sappiamo che nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro.

E, naturalmente, questo vale anche quando si pianifica in anticipo per il futuro. Perché dobbiamo già prepararci per la prossima fase di questa pandemia ora. Abbiamo visto che per combattere con successo una pandemia la preparazione e la velocità sono fondamentali. Abbiamo bisogno di colpi di richiamo per rafforzare e prolungare l’immunità. Avremo bisogno di vaccinare bambini e adolescenti. E potremmo dover adattare e riprodurre vaccini contro le varianti di fuga, per l’Europa e per il mondo. Per tutto questo, abbiamo bisogno di maggiori capacità di produzione, proprio qui, in Europa.

Questo è il motivo per cui sono felice di comunicarvi che siamo vicini alla firma di un nuovo contratto con BioNTech-Pfizer. Fornirà 1,8 miliardi di dosi di vaccini tra la fine dell’anno e il 2023. Ciò mostra chiaramente che i nostri investimenti stanno dando i loro frutti. Fin dall’inizio abbiamo investito in una tecnologia promettente ma completamente nuova – l’mRNA – e nell’ingegnosità di scienziati come Uğur Şahin e Özlem Türeci.

Oggi, i vaccini a mRNA sono la spina dorsale della nostra campagna di vaccinazione e un fulcro della strategia di preparazione europea. Questo è il più grande contratto al mondo per i vaccini COVID-19. Seguiranno altri contratti. Questa è la nostra polizza assicurativa comune contro la prossima ondata di COVID-19. Voglio che siamo in anticipo sulla curva.

E anche il mondo intero deve essere in anticipo sulla curva. Questo è anche il motivo per cui ho proposto di tenere un vertice sulla salute globale del G20. Lo condurrò insieme al Primo Ministro Draghi a Roma alla fine del mese. Perché ora dobbiamo passare dalle soluzioni ad hoc di quest’anno, verso un sistema sostenibile. Un sistema che funziona per il mondo intero. Perché i virus non conoscono confini.

A Roma, vogliamo discutere della cooperazione internazionale nelle emergenze sanitarie, comprese le ONG, le fondazioni e la società civile. Queste sono nuove alleanze per soluzioni migliori. Sì, la preparazione ha un costo. Ma il costo della preparazione è minimo rispetto al costo dell’inazione. Il mondo ha bisogno di un nuovo inizio nella politica sanitaria. E la nostra rinascita della salute inizia a Roma.

Signore e signori,

Questa crisi ha messo a nudo la nostra fragilità. La fragilità della nostra salute. La fragilità dei nostri mezzi di sussistenza. Ma oggi usciamo da questa fragilità con un nuovo scopo trovato. Stiamo rimodellando il nostro continente, per decenni a venire. Perché mentre combatteva questa pandemia, la nostra Unione ha iniziato a fare qualcosa che non aveva mai fatto prima su questa scala.

Con il forte sostegno di 27 Stati membri, la Commissione europea sta raccogliendo capitali sui mercati internazionali. Ciò consente alla nostra Unione di investire miliardi in una ripresa comune e nelle nostre priorità comuni: investimenti e riforme. Il piano si chiama NextGenerationEU, per un valore di 750 miliardi di euro. È il più grande pacchetto di ripresa in Europa dai tempi del Piano Marshall. E può innescare un Rinascimento europeo.

Le priorità di NextGenerationEU sono scolpite nella pietra: la preparazione e la resilienza del nostro settore sanitario, la digitalizzazione e il Green Deal europeo. Perché il cambiamento climatico è la crisi che rimarrà con noi, una volta sconfitta la pandemia. Non devo parlarvi di desertificazione e siccità. Situazioni meteorologiche estreme e inondazioni. La perdita di biodiversità e la morte delle foreste. Sì, abbiamo un compito arduo davanti a noi. Il cambiamento climatico sta avvenendo. La scienza è chiara. Le persone in Europa stanno già soffrendo a causa del cambiamento climatico.

E ancora, abbiamo la scelta. O paghiamo i costi dell’inazione o agiamo. Preferisco quest’ultima. Non sarà facile. Ci vorrà tutto il nostro ingegno, resistenza, investimento e coraggio. Ma abbiamo il mandato e la responsabilità di riuscire – insieme. Sono convinto che possiamo farcela.

Con il nostro Green Deal europeo, siamo determinati a diventare il primo continente climaticamente neutro nel 2050. Ho appena visto alla conferenza internazionale sul clima in occasione della Giornata della Terra quanto sia potente il nostro messaggio. Con la sua ambizione per il clima, l’Europa è chiaramente all’avanguardia. È bello vedere che gli altri stanno recuperando terreno. Sud Africa, Corea del Sud, Giappone e Cina, per citare solo alcune delle principali economie. Tutti si stanno imbarcando sulla loro strada verso un futuro zero-netto. Ed è particolarmente incoraggiante avere di nuovo gli Stati Uniti con il presidente Biden nell’accordo di Parigi.

Sì, gli impegni sono là fuori. Ma questi impegni devono ora essere supportati da azioni reali e obiettivi misurabili. Viene fatto solo ciò che può essere misurato. E anche qui l’Europa è in testa. Abbiamo appena deciso di incidere i nostri impegni nella prima legge europea sul clima. Inoltre, presenteremo una lunga serie di proposte legislative prima dell’estate, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Chiamiamo il pacchetto “Fit for 55”. Copre l’arco da un sistema di scambio di quote di emissioni potenziato alle energie rinnovabili, come l’idrogeno pulito, fino a regole chiare per la finanza verde.

È affiancato da NextGenerationEU, il nostro enorme investimento per il recupero. Un terzo di esso è destinato al Green Deal europeo. Quindi abbiamo la strategia, abbiamo le leggi e abbiamo le risorse. E abbiamo un senso di urgenza, sia a livello nazionale che, sempre più, a livello globale. Invitiamo i nostri amici americani a unirsi a noi in questi prossimi passi concreti per le emissioni nette zero. Creiamo una potente alleanza transatlantica per la neutralità climatica 2050.

Signore e signori,

A pochi chilometri da Firenze, c’è un piccolo borgo chiamato Barbiana. E su una collina a Barbiana, c’è una piccola scuola di campagna. Negli anni ’60 un giovane insegnante, don Lorenzo Milani, scrisse su un muro di quella scuola due semplici parole, in inglese: “I care”. Disse ai suoi studenti che quelle erano le due parole più importanti che dovevano imparare. “Mi interessa” significa che mi assumo la responsabilità.

E quest’anno, milioni di europei hanno detto “ci tengo” alle loro azioni. Si sono offerti volontari. Hanno aiutato un vicino bisognoso. O semplicemente, hanno indossato una maschera per proteggere le persone intorno a loro. In quest’anno di pandemia – e oltre – questo deve essere anche il motto dell’Europa: mi interessa, ci interessa. Questa è la lezione più importante che spero possiamo imparare da questa crisi. È una lezione sull’Europa. Ci prendiamo cura dei più deboli tra noi. Ci prendiamo cura dei nostri vicini. Ci prendiamo cura del nostro pianeta. E ci prendiamo cura delle generazioni future.

Questo è il motivo per cui domenica, in occasione della Giornata dell’Europa, lanceremo ufficialmente la Conferenza sul futuro dell’Europa. Gli anni a venire saranno ancora una volta un periodo determinante per la nostra Unione europea, il prossimo Rinascimento europeo. E il risultato della conferenza sarà buono quanto le idee e le visioni di persone come te.

Conto sui vostri contributi!

Viva l’Europa.