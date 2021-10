Per questa settimana permetteteci una newsletter di servizio, le riflessioni le abbiamo fatte e sapete già perché detestiamo i buffet all you can eat. Se non avete riflettuto a sufficienza su cosa, quanto e come nutrirvi sapete dove cercarci. Ma proprio per evitare i luoghi e i prodotti insani, dobbiamo imparare a mangiare meglio, e gli appuntamenti che ci aiutano nel costruirci una cultura enogastronomica sono da premiare. Da domani a Milano c’è Milano Golosa, che per stare al passo coi tempi propone una edizione all’aperto, a ingressi scaglionati e con la possibilità di vivere l’esperienza della consegna a domicilio anche nella dimensione della manifestazione. Il pubblico può registrarsi qui.

Il delivery è parte integrante di questa edizione di Milano Golosa, perché la kermesse ospita la prima edizione di Thelivery Awards, il premio riservato ai ristoranti delivery più amati e votati sulla piattaforma. Naturalmente non manca la consueta esposizione mercato dei produttori, dove scoprire le nuove tendenze. Sempre a Milano appuntamento con la settimana dedicata alla pizza, che animerà Eataly: dal 18 al 24 ottobre sarà infatti possibile scoprire una proposta di pizza diversa per ogni ristorante e banco. Già che ci siete potreste andare a scoprire il neonato Pianodue, lo spazio all’interno del food store milanese dove l’esperienza può variare a seconda dell’umore, del momento della giornata o della compagnia: si può ordinare da una carta dei piatti suddivisa per ingredienti e non per portate, passando da un piatto di verdure per un pranzo veloce ed equilibrato, all’aperitivo con la pizza al padellino o ancora combinare carne, pesce e pasta nell’ordine che si preferisce per una cena in solitaria, in famiglia o tra amici. Per coloro che nel weekend amano crogiolarsi nella colazione lenta che poi diventa pranzo c’è la “Colazione Contadina”.

Tra le proposte didattiche della Settimana della Pizza, non mancheranno laboratori didattici dedicati ai segreti della pizza perfetta e a come realizzare in casa un impasto leggero. Ci si iscrive qui. Dal 22 a Milano riapre anche Host, la fiera dedicata al mondo della ristorazione con aziende produttrici di materie prime, semilavorati, macchinari, attrezzature, arredo tavola. Il mantra è la parola “ripartenza” che guida tutte le iniziative messe in campo dalle realtà coinvolte. È da questa manifestazione che il settore spera di riprendere la normale attività: ci crediamo tantissimo anche noi. Vi servono altri spunti di approfondimento? Siamo qui apposta, con tutti i nostri articoli che questa settimana vi hanno tenuto compagnia.

