Sarà tre volte NataleI panettoni tradizionali artigianali più buoni del 2021

Dolcemascolo

Lievito Madre lavorato in acqua, burro di centrifuga, uova provenienti da allevamenti certificati non intensivi e vaniglia naturale del Madagascar che puntina tutto l’impasto: questi sono gli ingredienti alla base del Panettone di Matteo Dolcemascolo, terza generazione di artigiani che a Frosinone si fa baluardo dell’arte pasticciera dal 1990. Il taglio del classico rivela un bordo tenace e una bella cupola color nocciola chiaro che racchiude una struttura panosa e soffice che gioca la carta della sobrietà con un’alveolatura appena accennata e irregolare. Parsimoniosa è anche la quantità di cedro calabrese e arancia siciliana canditi sparsa nella trama, naturalmente in combo con un’amabile uva sultanina, pulita e rigenerata in acqua. (AMDL)

Beniamino Bazzoli

Non fate troppa pubblicità a questo lievitista bresciano che conoscono bene tutti gli addetti ai lavori: quasi tutti i più importanti produttori di ingredienti base per dolci i panettoni per la tavola di Natale li comprano da lui. Il suo panettone è semplicemente magnifico, preparato con lievito madre artigianale al 100% e creato interamente a mano, con passione, come vuole la tradizione. Un dolce naturale e genuino, lievitato 24 ore e fatto con tutti i crismi. Esiste anche in versione senza lattosio, molto richiesto dagli intolleranti che lo trovano molto somigliante all’originale. Rimane anche quest’anno uno dei nostri must del Natale.

Infermentum

Il panettone tradizionale, in versione alta e alveolata, è il primo nato tra i dolci di Infermentum, il forno in provincia di Verona voluto da quattro amici provenienti da contesti molto diversi – tre ingegneri e una donna di marketing – entrati nel mondo della pasticceria per condividere una passione. Lo sfornano dopo 36 ore di lavorazione, lo fanno a lievitazione naturale e il suo soffice impasto è completato da arancia candita, uvetta e vaniglia bourbon del Madagascar. È un panettone da assaggiare, insieme alla mitica torta di rose, un vero grande must del palato che non potete non avere mai mangiato, e c’è anche nella versione al cioccolato. Si compra dal sito.

Andreoletti

Pluripremiato ma senza essersi mai montato la testa, un altro lievitista DOC che le cronache non raccontano abbastanza ma che rimane tra i più bravi in Italia. Campione del mondo di panettone e campione italiano di colomba, il suo panettone al cioccolato ha vinto il titolo come migliore del 2018. Lievito madre, arancia candita di Sicilia, uvetta sultanina australiana, profumato agli agrumi e vaniglia, ricoperto da una glassa croccante all’amaretto per un dolce morbido, sensuale, buono. Non compratelo troppo presto, magari ordinatelo, per gustarlo a Natale al suo meglio. Non ha conservanti, dura al massimo 30 giorni.

Ziva

Prodotti con lievito madre vivo, farine di tipo 1 selezionate da grani italiani e burro della Normandia, i panettoni di questa pasticceria di quartiere sono sempre una bella scoperta. Il tradizionale è aromatizzato con pasta d’arancia candita e vaniglia naturale in bacche. Ma qui si viene anche per le varianti fruttate e golose, che sono dei dolci perfetti da gustare per merenda. Si ordina e si ritira in sede, ma c’è anche uno shop online.

La primula

Dopo i numerosi riconoscimenti e premi ottenuti per i grandi lievitati, Mattia Premoli di Pasticceria La Primula completa la sua linea con il nuovo brand Madre ed estende l’esperienza delle feste con playlist tematiche associate ai Panettoni e la cartolina illustrata da collezione. Il milanese è davvero intrigante, e merita l’assaggio. Se volete esagerare, fate il bis e compratelo insieme al mitico Pancettone, un panettone salato da aperitivo di cui non potrete più fare a meno. Morbidezza mista a sapidità, gusto pieno e tondo che da solo vale un pasto. Oltre al pancettone e al tradizionale, tanti i gusti a disposizione per chi ama farlo strano: basilico e Limone Costa D’Amalfi IGP, Cioccolato e olive Taggiasche candite, Cioccolato Ruby, amarene e gacche di Goji.





Daniele Lorenzetti

Dopo aver affiancato il padre Renzo, Daniele Lorenzetti tiene ormai saldamente il timone della pasticceria di famiglia, a San Giovanni Lupatoto (VR). Forte del suo lievito madre del 1960, anche quest’anno porta nelle case italiane tanti prodotti natalizi. Oltre al venetissimo Nadalin, antenato del pandoro, Lorenzetti ha creato un ottimo panettone artigianale. La trama della fetta ricorda il lino, arricchita da scorzette di arancia, cedro e morbida uvetta sultanina. (SL)

In panetteria:

Longoni

Da diversi anni quando dici panettone a Milano non puoi prescindere da quello del panificatore più celebre della città. E anche quest’anno Davide non tradisce, con il suo impasto che regala il morso tipico del panettone da panetteria: sodo e consistente, dal buon sapore di pane arricchito da uova, burro, canditi e uvette. Quest’anno anche in versione con solo uvetta aromatizzato al Vermoon, il Vermouth di “Tenuta Lenzini”, al cioccolato Chuao, con il cioccolato di Marco Colzani e al caffè. I panettoni si possono trovare nei negozi, sul sito con la possibilità di spedizione in tutta Italia, e su Cosaporto.it

Follador

Ci avevano già sedotti con le loro preparazioni da forno, e ci hanno conquistati anche con i lievitati che quest’anno sono davvero di un ottimo livello. Mandorlato, tradizionale, al pistacchio, con marron glacé: l’importante è che sia morbido e avvolgente. Si compra anche online.

Le polveri

Aurora nel suo panificio Le Polveri dà vita a un panettone di grande altezza e di grande sapore, che dà splendide soddisfazioni al palato. Si compra da lei o si ordina sull’e-shop del sito. Tiratura limitata, ovviamente. Affrettatevi!

Panificio il Toscano

Anche quest’anno il giovane panificatore Marco Lattanzi ha condensato il suo impegno nel panettone tradizionale, da sempre la sua versione preferita del grande lievitato natalizio. Dal suo Panificio Il Toscano, a Corato (Ba), ha messo insieme arancia e cedro canditi, uvetta, burro di Normandia, tuorlo di uova fresche e locali, racchiudendo in tutto in un impasto alimentato con lievito madre. È disponibile sia in versione “straight”, cioè non glassato, sia con glassa mandorlata fatta con frutti locali sabbiati. (SL)



Ci sono piaciuti anche:

Grotta azzurra

Cristian Marasco della Grotta Azzurra è un pizzaiolo dalla ventennale esperienza nella gestione del lievito madre per la produzione delle proprie pizze e ha deciso di testare la sua professionalità anche sul panettone. Il risultato è un lievitato piacevolissimo, che sfiocca bene ed è decisamente piacevole al palato. Solo 100 pezzi confezionati in un’elegante scatola numerata a mano, nei colori azzurro mare e oro delle feste. Si compra sul sito.





Rinaldini

Alto, di ottima consistenza, con una buona presenza di uvette e canditi, il lievitato classico del pastry chef Roberto Rinaldini è prodotto con sessantacinque ore di precisa e puntuale lavorazione. A lunga lievitazione, lenta e naturale, con solo lievito madre vivo, ha un’alta percentuale di vaniglia Bourbon, spezia pregiatissima, e il tipico taglio “a croce” sulla sommità per assaporare tutto il gusto della tradizione. Quest’anno è affiancato anche dalla versione limited edition “Dante”, con fragoline di bosco e ciliegie semi candite in un soffice impasto al profumo di vaniglia farcito con la cremosa vegana al pistacchio di Sicilia e con la sommità ricoperta da una glassa di cremino al pistacchio, decorata con granella – anch’essa di pistacchio – caramellata.

Come a casa

“Naturale e casalingo”: così potremmo definire il panettone di Grigoris. Un Panettone che non impiega conservanti, additivi o enzimi per una maggiore shelf life, un panettone che vuole assomigliare a quello artigianale al 100%, preparato nella cucina di casa. A fare la differenza, la cura tecnica nella doppia lievitazione da lievito madre e la selezione di grandi materie prime, come il burro di Normandia, il miele di Thun e la vaniglia in bacche del Madagascar, che profumano l’impasto. Accanto alla versione tradizionale con uvetta sultanina, canditi di arancia e limone, c’è anche il Panettone al Cioccolato, realizzato con una ganache monorigine Valrhona, albicocche candite e gocce di cioccolato.