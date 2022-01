Nel suo libro “Kate. Luci e ombre della futura regina”, Eva Grippa svela che Catherine Middleton non ha un rapporto facile col cibo. «Con il cibo si conforta e si punisce», scrive. Ma è anche vero che, da sportiva, ci tiene ad avere un’alimentazione sana per sé e per i suoi bambini. A discapito di tutte le speculazioni fatte dalla stampa mondana sulla sua magrezza, Kate ama cucinare e mangiare con la sua famiglia, in casa o in giro per il mondo. Dato che in casa Cambridge ci sono non uno, bensì due futuri re, è meglio fare attenzione a ciò che si mette in tavola, pur lasciando spazio a qualche sgarro.

Una sana food routine

Iniziamo col dire che la duchessa di Cambridge preferisce la buona cucina casalinga al fine dining. Questo è probabilmente un vecchio retaggio familiare, ereditato dai suoi genitori, sempre prodighi nell’allestire cene genuine e confortevoli, sia materialmente che emotivamente. Quindi i Cambridge cercano di mangiare molto in casa, preparando magari del gustoso pollo arrosto o dedicandosi a preparare piatti per lo più vegetariani. Pare che anche il piccolo Louis, terzogenito della coppia, vada matto per le verdure. Infatti, Kate mangia carne, ma con molta parsimonia. Preferisce la cucina vegetariana, che ha sperimentato con molto piacere durante il tour reale in India. Infatti, Kate e William non mettono limiti alla propria curiosità gastronomica, che esercitano soprattutto durante i viaggi istituzionali. Secondo Chef Raghu Deora, che ha curato i pasti della coppia reale mentre si trovavano al Taj Mahal Palace, Kate e William hanno mangiato kebab vegetariani e curry di lenticchie.

La colazione di Kate

Al mattino, Kate condivide la passione per il muesli e la frutta con il principe William. Ma, come rivela il MyLondon, si concede anche uno smoothie a base di kale, spirulina, matcha, spinaci, rosmarino, foglie di coriandolo e mirtilli.



Torte, che passione!

Probabilmente contagiata dal progetto di mamma Carole, Party Pieces, pare che Kate coltivi la passione per le torte di compleanno, che fa personalmente per i suoi bambini. Come ha dichiarato a Hello Magazine, «amo fare torte. È diventata una sorta di tradizione rimanere alzati fino a tardi con una ridicola quantità di preparato per torte, icing e tanta voglia di fare. Ma lo adoro».

Il cibo italiano

Kate ama molto il cibo italiano e lo prepara spesso per i suoi bambini (che amano molto stare in cucina con lei). La pizza è uno dei cavalli di battaglia di casa Windsor-Mountbatten. Charlotte è una grande fan della pasta, preparata in molti modi diversi. Poi derogando alla regola del cibo sano a tavola, spesso il clan si concede ricche porzioni di mac ’n’ cheese.

A tutto sushi

Kate e suo marito William sono dei grandi fan del sushi. Lo ha rivelato lo chef Akira del Japan House London. La coppia reale ha promesso di andare in sala magari a pranzo, quando non c’è nessun altro. Questa rivelazione sfata un mito sulla famiglia reale, che aleggia da anni nelle cronache mondane. Infatti, si dice che i membri della royal family non possono mangiare frutti di mare. Invece Kate e William non solo hanno mostrato di gradirli, ma l’hanno anche dimostrato in pubblico, alle tavole di tutto il mondo.

Il chutney della nonna

Le doti culinarie di Catherine sono ben note alla famiglia reale. Infatti, durante il suo primo natale a Sandringham sembra che abbia offerto in dono alla Regina una pentola del chutney fatta da lei, seguendo la ricetta di sua nonna. Un bel rischio, quello di cucinare per la Regina, ma che l’ha ripagata. Infatti, il chutney è stato portato in tavola durante il pranzo di Natale.

I guilty pleasure della futura regina

Virando verso i guilty pleasure, pare che la duchessa, futura principessa di Galles e futura regina sia un’amante dell’avocado, non proprio un cibo a chilometro zero, e quindi anche del guacamole. Si sa che ama i cibi piccanti (al contrario di suo marito). E sempre a proposito di piaceri proibiti, è stata vista condividere con William un sacchetto di popcorn durante una partita di basket.