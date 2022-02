Non amo, lo confesso, il genere giornalistico ormai consolidato in cui il corsivista di turno si lamenta di quanto i social network non capiscano niente. Gli stessi social network, del resto, sono pieni di invettive su quanto non capiscano niente quelli che ci scrivono sopra. Proprio come i giornali.

Tuttavia, di fronte alle reazioni indignate suscitate dalle decisioni della Corte costituzionale sull’ammissibilità di alcuni quesiti referendari, in particolare sull’eutanasia, fatico a non cedere anche io alla tentazione dell’invettiva contro il modo di ragionare e discutere tipico dei social network.

Resisto, perché penso che in fondo questo modo di ragionare e discutere è sempre esistito. Mi riferisco in particolare a una strana forma di idealismo, che si traduce in una versione speculare del buon vecchio «il fine giustifica i mezzi», per cui qualunque obiezione si frapponga tra la nobile causa e la sua realizzazione pratica non merita nemmeno di essere presa in esame. La conseguenza peggiore di questo modo di ragionare è che qualunque considerazione tattica, qualunque tentativo di calcolare per tempo costi e benefici dell’una o dell’altra scelta, proprio nell’interesse della causa, è scambiato per un inaccettabile cedimento morale.

Mi chiedo quanti danni alla promozione dei diritti civili in Italia abbia fatto, per esempio, il modo in cui si decise di andare alla carica sui referendum sulla fecondazione assistita nel 2005, per quanti anni abbiamo scontato gli effetti della schiacciante vittoria politica e culturale del fronte guidato dal cardinale Camillo Ruini, e come sarebbero andate le cose se invece si fosse evitato di portare lo scontro su un terreno su cui era prevedibile una sconfitta, sebbene forse nessuno l’avrebbe immaginata così pesante (andò a votare appena il 25 per cento della popolazione).

L’ultima volta che mi è capitato di pensarci è stato guardando il video della sacrosanta campagna per una riforma della legge sulla cittadinanza. Campagna che si conclude con le seguenti parole: «Circa un milione e mezzo di giovani cresciutə in Italia sono senza cittadinanza, di questə 860 mila sono natə in Italia…». Tre schwa in due righe.

L’obiettivo di quello spot dovrebbe essere convincere quante più persone possibile, cioè persone che non la pensano già come noi favorevoli per principio, che non condividono già il cento per cento di quello che pensiamo noi, figuriamoci una cosa su cui non siamo d’accordo neanche tra di noi come lo schwa.

Sono convinto che il motivo per cui, nella riunione che avranno fatto per discuterne, alla fine i promotori hanno deciso di scrivere il testo in quel modo sia la stessa per cui ieri la mia bacheca twitter era piena di fior di liberali, democratici e progressisti che inveivano contro la Corte costituzionale e il parlamento come nemmeno il più fanatico dei grillini.

Leggendo tante invettive a proposito di un tema difficilissimo e delicatissimo come l’eutanasia, mi sono convinto che al fondo di tutto questo ci sia la tendenza a vedere con insofferenza qualsiasi complicazione compaia sulla retta via (cioè senza curve, bivi o deviazioni) che porterebbe immediatamente alla realizzazione delle nostre convinzioni, ovviamente coincidenti con il benessere generale dell’umanità.

Non ho in tasca risposte facili e pronte su come promuovere e tanto meno su come scrivere una legge sull’eutanasia. In linea generale, suggerirei solo di non contribuire alla cagnara antipolitica e populista, perché è una retorica che ha sempre favorito partiti e movimenti tutt’altro che progressisti in queste materie. Ma soprattutto vorrei consigliare un libro, appena uscito per Mondadori, di Massimo Adinolfi: “Problemi magnifici”.

È un libro che parla di scacchi e di filosofia, o per essere più precisi che finge di parlare di scacchi per parlare di filosofia (anche se quasi certamente l’autore protesterebbe che semmai è il contrario, e la filosofia era un pretesto per poter scrivere di scacchi: ma si sa che il parere dell’autore non è sempre quello decisivo, in questi casi).

In verità, è un libro che parla di tutto: della serie Netflix “La regina degli scacchi” e di che cosa sia un gesto; del nano Fischerle, che in un libro di Elias Canetti («Auto da fé») cambiava le mosse delle partite dei grandi campioni per far credere al suo pubblico di essere molto più forte di loro (correggendone i presunti errori); di Woody Allen, che in “Ciao Pussycat”, durante una partita al tavolino di un bar, approfittava della momentanea distrazione dell’avversario per scagliare via questo o quel pezzo dalla scacchiera. E anche di che cosa sia la libertà.

Adinolfi parla di tutto questo per dire, tra l’altro, una cosa semplice, che in fondo è già evidente dal titolo, e che così spiega nell’introduzione: «Non sono difficili gli scacchi, ma profondi; non è pesante la filosofia, ma profonda. Il libro vuole dimostrarlo, prendendo la filosofia per quello che è: un modo per capire il mondo e, in questo caso, per capire attraverso gli scacchi qualcosa del mondo». Problemi magnifici, appunto.

E se arrivati a questo punto ancora non avete capito dove diavolo io voglia andare a parare, e soprattutto cosa mai possa esserci di magnifico in un problema – scacchistico, filosofico o politico – ve lo dico subito. Tutte le difficoltà e gli ostacoli che in democrazia si frappongono tra noi e la realizzazione dei nostri obiettivi, anche i più nobili e giusti, non sono intralci da togliere di mezzo, rispetto ai quali cercare scorciatoie che ci permettano di saltare a piè pari la fatica del compromesso e della mediazione, tantomeno carognate contro cui inveire: sono la sua bellezza. Sono la parte essenziale del gioco.

La tentazione di buttar fuori dalla scacchiera i pezzi dell’avversario che intralciano le nostre fantastiche combinazioni e strategie (come faceva Woody Allen) o di spostarli a nostro comodo (come faceva il nano Fischerle) è umana, è comprensibile, è forse in casi estremi persino giustificabile, ma seppure fosse lecito seguirla fino in fondo, ci si può scommettere, non produrrebbe né partite né giocatori migliori. E nemmeno migliori leggi.