Gli americani hanno l’abitudine di stilare liste dei traguardi che si augurano di ottenere da qui a dieci, venti, trent’anni. È un rito sociale, come il ballo di fine anno o gli esami di ammissione al college. I diari di Sylvia Plath abbondano di questi inventari di desideri, nonostante fosse una poetessa morta suicida a quasi trentun’anni.

In uno degli episodi di “How I met your mother” Marshall Eriksen, interpretato da Jason Segel, ricorda un elenco che aveva buttato giù ai tempi dell’università in cui numerava per punti le sue ambizioni, rendendosi subito conto di non averne conseguita neanche una.

In un articolo pubblicato su The Atlantic, Arthur Brooks aggiunge a questo assioma una sconcertante verità: dopo aver dichiarato di possedere a sua volta la fantomatica lista, ammette, a differenza di Marshall, di risultare vincente su tutta la linea. «Trovai quella lista nove anni fa, quando avevo 48 anni, e realizzai che avevo raggiunto ogni singolo obiettivo». Eppure, nonostante l’immagine idealizzata di se stesso abbia finito per risultare corrispondente a quella reale, l’autore non si reputa affatto felice o appagato. «Ogni risultato mi emozionava per un giorno o una settimana – forse un mese, mai di più – e poi mi affannavo sul gradino successivo della scala».

La fama e il successo non bastano alla definizione vituperata di cui il sistema sociale si è servito di felicità, su questo siamo tutti d’accordo. È un concetto che ci è stato proposto in tutte le salse fin dall’infanzia, ma lo abbiamo mai davvero accettato o anche solo compreso?

Viene spontaneo chiederselo, dato che il secolo in cui viviamo corre nella direzione opposta e decodifichiamo la realtà applicando il principio di autorealizzazione, oltre che attraverso l’accumulo di oggetti e di esperienze del tutto fini a se stessi. Nonostante siamo perfettamente consapevoli che così facendo non guadagneremo mai neanche un briciolo di lietezza, continuiamo a rincorrere carriera, storie d’amore e viaggi come se partecipassimo a una perenne competizione con noi stessi.

Uno studio condotto da Indeed ha evidenziato come, su 1.500 lavoratori, più della metà dichiara di soffrire di sindrome da burnout: il 58% appartenente alla generazione Z. Senza contare l’ansia, la depressione e altri disagi psichici che dilagano tra i giovani.

Arthur Brooks descrive la tendenza a desiderare sempre più di quel che si ha attraverso il termine “omeostasi”: ovvero l’abitudine genetica degli esseri umani a mantenere l’ambiente che abitano in una condizione di relativa stabilità. Il fisiologo Walter B. Cannon che per primo si occupò di omeostasi nel 1926, si riferiva principalmente ai livelli di ossigeno, zucchero, acqua e proteine presenti nell’organismo, ma si può applicare ovunque.

Mantenere a ogni costo il proprio status quo spinge il nostro cervello a resistere di fronte ai nuovi impulsi o elementi che potrebbero danneggiare o modificare questa zona di comfort, neutralizzando l’appagamento e il piacere che derivano dalla nuova scoperta. Questo dimostra perché la droga e l’alcol provocano un tale effetto di dipendenza, esattamente come innamorarsi, o comprare un nuovo paio di scarpe.

Siamo tutti intrappolati in una corsa senza fine verso un appagamento impossibile da raggiungere? Dal momento che la dopamina rilasciata viene riconosciuta e integrata dai neurotrasmettitori, l’apparato cerebrale inizierà rapidamente a ridurne la produzione. In questo modo avremo bisogno di assumerla altrove attraverso quegli stessi strumenti che ce l’hanno inibita, per riportare i valori al loro precedente stato di equilibrio.

Brooks lo chiama hedonic treadmill, il nostro personale e infinito tapis-roulant di gratificazione frustrata.

Nei fatti, è la natura ad averci programmato così. Dunque, non può essere per forza soltanto un male. Uno stato di felicità e soddisfazione perenne avrebbe impedito l’evolversi della specie. Grazie alla sete mai saziata di espansione dei propri limiti e confini, l’hedonic treadmill, l’uomo ha migliorato le sue condizioni di vita e quelle dei suoi figli, consentendo alle generazioni di susseguirsi all’interno di un mondo via via più progredito.

Ma nel 2022 le nozioni di progresso pressoché infinito sembrano meno granitiche dopo la pandemia e un’emergenza climatica che rischia di estinguere l’intera razza umana in un paio di giri di boa.

Il paradosso a cui tutti, ma i giovani in particolare, andiamo incontro è il seguente: più compriamo, più ci estendiamo, più ci individualizziamo, più inquiniamo. L’ovvia conseguenza sarebbe dunque smettere, diventare asceti o monaci, pena la scomparsa dell’intero pianeta. Puntare tutto sulla conquista di compiacimenti materiali non è mai parso più privo di senso. Del resto, quale potrebbe essere la soluzione?

Arthur Brooks ci prova, ricorrendo ancora una volta all’antica passione americana nei confronti degli elenchi, e lancia tre possibili espedienti per vincere l’horror vacui: passare da principi a saggi, un po’ come Siddharta e Tommaso d’Aquino; scrivere delle liste al contrario, che comprendano anche gli aspetti che odiamo o che ci spaventano di ciò che diciamo di desiderare; prestare attenzione alle cose piccole, alle inezie, alle minuzie, a prima vista irrilevanti e che in realtà contribuiscono ad ammantare la vita di significato.

Si potrebbero definire rimedi abusati, dotati tuttavia di una certa, antica saggezza.