C’è il vicino che ha la brillante idea di organizzare un barbecue sul terrazzo infestando l’intero palazzo. C’è poi quello che cucina (non si riesce a capire che cosa precisamente, probabilmente uno stufato di cipolle e verza) senza far arieggiare o ventilare o far andare via in qualche modo quell’odore acre che invade il pianerottolo alle 8.00 del mattino. C’è poi la vicina che frigge no stop 24/7 qualsiasi cibo le passi sotto tiro e nonostante abiti al quinto piano, varcato il portone d’ingresso del condominio sembra di entrare in una friggitoria siciliana.

Anche quando si parla di cibo esistono delle norme di buona educazione e di buon vicinato da rispettare.

Oltre 5000 cause, che si discutono ogni anno nei tribunali italiani, riguardano litigi e dissapori tra condòmini, spesso dovuti alla loro eterogeneità: sono un terzo dei contenziosi che intasano i tribunali civili, per una spesa di circa 250mila euro. Condividere gli spazi, rispettare la privacy e non disturbare è sempre più difficile, se a convivere in condominio ci sono persone tanto diverse tra loro per provenienza, lingua, cultura e abitudini.

Ed ecco che VeryFastPeople – società di consulenza di Varese che da 15 anni offre supporto agli amministratori di condominio in tutta Italia – lancia il progetto “Regole stagionali di buon vicinato”, una raccolta di vignette con didascalie in diverse lingue, pensata per regalare a ogni condominio d’Italia un piccolo, primo passo verso una convivenza più serena. “Crediamo infatti sia importante condividere regole semplici e chiare, facilmente applicabili e comprensibili da qualunque cittadino, senza distinzione di razza, religione e sesso – sostiene Francesco Paini, uno dei tre soci di VeryFastPeople – Non abbiamo la pretesa di elencare tutte le regole utili per vivere in modo civile il condominio. Vorremmo però regalare ai condòmini alcuni suggerimenti per convivere in armonia e su cui poter contare tutto l’anno. E mentre lo facciamo, speriamo di rubare qualche sorriso”.

In ogni vignetta, infatti, si troverà un riferimento alle disposizioni della Polizia Urbana e al Codice Civile e Penale, e uno spunto di riflessione. Sono 20 regole di buona convivenza in condominio, legate alle maggiori cause di litigi tra vicini, illustrate e tradotte in 11 lingue diverse (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, albanese, rumeno, croato, cinese, arabo). Ogni regola è legata a una delle 4 stagioni (5 per ogni stagione), per avere quindi delle regole da seguire tutto l’anno.

Nell’era della super connessione tecnologica e dell’isolamento nella vita reale, questo progetto – frutto di una collaborazione con ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) che dal 1995 si impegna nella costruzione di una comunità fondata sul rispetto di principi condivisi – è un invito a ripartire dalle cose semplici, a trattare tutti con più rispetto e tolleranza, a farsi due risate insieme, invece di ignorare i vicini o considerarli “impiccioni. Litigare sarebbe solo uno spreco di tempo, soldi e salute. Al contrario la riscoperta della “comunità” potrebbe essere una leva efficace per opporsi alla disastrosa congiuntura economica odierna, condividendo la spesa a domicilio con ordini collettivi, ma anche servizi e consumi: dalla badante alla produzione di energia rinnovabile con impianti centralizzati.

VeryFastPeople è una società di consulenza che offre da 15 anni supporto agli amministratori di condominio in tutta Italia.