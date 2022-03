Perché cambiare una formula che funziona? Se lo chiedono le star del cinema e della letteratura che, da giorni, spiegano sulle colonne dei giornali italiani che l’ipotesi di sostituire Antonio Monda – docente di cinema alla New York University e intellettuale celebrato dal New York Times, arrivato alla scadenza del suo mandato di direttore artistico della Festa del Cinema di Roma – sarebbe una scelta incomprensibile.

Lo hanno ribadito, oggi, autori di culto come Wes Anderson: «Non abbiamo mai avuto bisogno di una ragione per andare a Roma, ma in ogni caso Monda ce ne ha data una magnifica. Non sono sono il solo a dire: andiamo a Roma specificamente per andare da Antonio. Ha messo la Festa del Cinema di Roma sulla nostra mappa personale di mondo», o scrittori leggendari come Don DeLillo, che ricorda come «Antonio Monda è stato un mio collega per anni ed è chiaro che la sua conoscenza del cinema è straordinaria. La sua presenza alla Festa del Cinema di Roma aggiungerebbe senza dubbio consistenza e profondità a ogni passaggio». Ma anche David Lynch: «Io amo Antonio Monda».

La mobilitazione delle star, guidata dal regista americano Martin Scorsese, per cui la presenza di Monda è «essenziale per la cultura cinematografica ed è inconcepibile che qualcun altro possa fare un lavoro migliore», cui è seguito l’endorsement di Meryl Streep («Monda dovrebbe continuare per cent’anni») e quello dei fratelli Coen, di Donna Tartt, di Jonathan Safran Foer e di altri ancora riflette la bontà del lavoro compiuto negli ultimi sette anni. Come ha ricordato l’attrice e regista francese Isabelle Huppert, Monda ha fatto crescere «l’apprezzamento e l’attenzione nei riguardi del festival», che è entrato anche nei radar di riviste specializzate e fondamentali come Variety e Hollywood Reporter e ha stabilito un legame naturale tra l’Italia e l’America, come ricordano i registi Paolo Sorrentino, Paolo Taviani e Marco Bellocchio, dal momento che attirava registi e attori anche senza la presenza di un premio.

Il suo merito è riconosciuto da tutti: dopo aver preso in mano le sorti della manifestazione (l’ultima edizione prima di lui si era aperta con Diego Abatantuono e chiusa con Ficarra e Picone, senza offesa) ne ha risollevato il profilo, aumentando del 18 percento le presenze pre-Covid, aiutandosi con la rete di contatti unica e la sua profondità culturale. I dati della 16esima edizione, del 2021, parlano chiaro: 326 proiezioni, 66 film, più di 37mila biglietti venduti e una percentuale di riempimento, in epoca Covid, dell’89%.

Da qui la domanda: perché cambiare una formula che funziona? Nel suo intervento pubblicato su Repubblica, il grande scrittore americano Gay Talese, inventore del New journalism, dice di essere «scioccato di sentire che, dopo questi indiscutibili risultati, [Antonio Monda] venga messo in discussione, ed è sempre deprimente sentire come i politici interferiscano e compromettano qualcosa di così grande successo».

La risposta, insomma, è da cercare nella politica. Secondo la consigliera comunale al Comune di Roma Francesca Leoncini (Italia Viva), la giunta guidata da Roberto Gualtieri avrebbe preso la decisione su Monda in «riunioni» definite «squallidi caminetti modello Roma». L’accusa, espressa di fronte alle commissioni Bilancio e Cultura, riunite per votare a nuovo presidente della Fondazione Cinema per Roma il direttore della Cineteca di Bologna Luca Farinelli (il cui curriculum è indiscutibile), sarebbe un richiamo al gioco di potere tutto interno al Partito Democratico.

Come si ricostruisce qui, sarebbe stato il sindaco Gualtieri, d’accordo con il ministro della Cultura Dario Franceschini, a proporre il nuovo presidente (cui sarà delegata la scelta del nuovo direttore artistico), riuscendo nell’impresa di fare quello che nemmeno Virginia Raggi era riuscita a fare, ovvero smobilitare una delle poche eccellenze romane degli ultimi anni.

La mancata conferma di Monda è da ricercare nell’ostilità di Goffredo Bettini, dimesso dal Cda della Fondazione proprio sulla questione nomine. Lui dice di essere «fuori dai giochi» ma la scelta di sostituire Monda alla guida della manifestazione nasce da lì, come sanno tutti a Roma e in particolare il sindaco Gualtieri.

La causa? L’antipatia nutrita dalla sorella, Fabia Bettini, che dirige la sezione della Festa “Alice nella Città” e la cui convenzione in modo pretoriano è stata rinnovata, e addirittura allungata da due a tre anni, dalla Fondazione, nonostante al momento non ci sia un direttore artistico in carica.

In uno dei suoi ultimi post su Facebook, Fabia Bettini si augurava che la festa potesse «aprirsi e creare un nuovo corso», con un progetto «davvero aperto e inclusivo che possa vivere 365 giorni l’anno, non solo 10 giorni. Una festa non ombelicale ma che possa essere davvero sentita in città». Per farlo bisogna portare «donne competenti e con curriculum nelle governance culturali, nei ruoli chiave e cerchiamo di svecchiare questo piccolo mondo antico». La donna in questione avrebbe anche un nome, quello di Paola Malanga, vicedirettrice di Rai Cinema, da molti considerata in pole position per prendere il posto di Monda.

Dal Comune, il capo di gabinetto del sindaco Albino Ruberti ha risposto a Leoncini assicurando che «non c’è nessuno spoils system» e che «non cacciano nessuno». Il festival ha fatto bene, dice, «nessuna critica. Ma non passerà alla storia», ha aggiunto velenoso.

Può essere, ma Scorsese, Gay Talese, Wes Anderson, Jonathan Safran Foer, David Lynch, Meryl Streep, Donna Tartt, Don De Lillo, i fratelli Coen e i grandi registi italiani non sono d’accordo.

Ma vuoi mettere i grandi del cinema e della letteratura italiana e internazionale con il peso specifico del Pd romano e il sostegno intellettuale di Dagospia?