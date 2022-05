Ci sono tre libri in giro che parlano di piante: due sono usciti da poco, un altro da alcuni mesi. Sarà lo Zeitgeist, il cursore puntato sull’emergenza ambientale, una recrudescenza di new age? No, niente di tutto questo, anche perché i tre libri a cui mi riferisco, pure se parlano tutti e tre di piante, non si somigliano (almeno all’apparenza), se non per una stessa qualità: sono libri scritti, e belli.

Il primo è di Antonella Anedda, ed è un saggio, ma del particolare saggismo di questa autrice, che è sia studiosa che poetessa. Le piante di Darwin e i topi di Leopardi (Interlinea) è un’indagine dotta e godibile che riprende e rafforza l’ipotesi del protodarwinismo leopardiano. Anedda sa perfettamente che Leopardi e Darwin sull’asse lineare del tempo non si sono mai incontrati (ché l’uno moriva proprio nell’anno in cui il secondo metteva mano alla nota teoria), ma non è di Charles che il libro parla, bensì del nonno Erasmus, un botanico il cui poema Gli amori delle piante fu personalmente catalogato da Giacomo per la biblioteca di famiglia. Il libro fu una sorta di bestseller dell’epoca: sarà stato il contenuto soft porno, più che gli elementi di proto-evoluzionismo, sta di fatto che circolò moltissimo, così come il successivo Zoonomia, che Leopardi conobbe probabilmente via Ranieri a Napoli, dove era stato tradotto nel 1808.

Non è la prima, Anedda, a mettersi sulle tracce del nonno di Darwin, ma certamente il suo studio è il più ricco e il più interessante, per gli studiosi di Leopardi e non solo. Le piante, in Leopardi, sono una cartina di tornasole di quello che si suole chiamare pessimismo ed è invece lucida, spietata (o pietosissima, dalla specola opposta) consapevolezza della condizione di souffrance universale. Leopardi di questa condizione è consapevole più o meno dagli anni Venti, quando smette di illudersi che almeno gli antichi o i selvaggi, al riparo dalla conoscenza, siano stati felici. La condizione di infelicità è immedicabile e pervasiva: “tutto è male”, e antileibnizianamente questo non è nemmeno “il peggiore dei mondi possibili”, perché al peggio non c’è limite.

La prova? Entrate in un giardino, invita a fare l’autore in un pensiero molto noto dello Zibaldone, ed esaminate una per una le specie che lo popolano: non ne troverete una sola che non sia sottoposta all’assedio da parte di altre creature, cioè della natura. Gli stessi fenomeni che servono al perpetuarsi della specie offendono e tormentano le singole creature: le api non fabbricano il miele «senza strage spietata di teneri fiorellini», gli alberi sono «punzecchiati» e «trafitti» nei fiori e nei frutti, i tronchi «infestati» da formiche, mosche, zanzare. Per non parlare degli agenti atmosferici («troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco»): la natura (lo sappiamo dalla prosopopea nell’operetta dell’Islandese) ha a cuore solo l’esistenza, e se nel suo «perpetuo circuito di produzione e distruzione» arreca danno al singolo esistente, ne è ignara, non se ne avvede. Il pensiero del giardino è una delle pagine più alte dello Zibaldone: Luigi Blasucci la riconduceva a un passo di Daniello Bartoli, che già rovesciava il topos del locus amoenus, ma Leopardi ha superato il modello per notomizzazione al dettaglio del massacro naturale, ed è stato imitato da molti scrittori del negativo, dal Michelstaedter del Dialogo della salute al Morselli del Diario. Le piante, invece che di vita e natura, come specimen della mortalità e del dolore: unico elemento di vero affratellamento tra le specie. Tutte: uomini e animali (che poi sarebbero la stessa specie, stando alla scienza) più vegetali.

Nel finale del suo ultimo romanzo, Il Giardino degli Aranci (La Nave di Teseo), Dario Voltolini scrive (cioè fa dire al suo io-narrante): «Anche il bene di vivere si incontra, questo va ricordato». Nella fattispecie, può accadere in un giardino, vediamo se leopardiano o meno: si tratta di quello degli Aranci del titolo, nel parco di Roma sull’Aventino, in cui il protagonista, dopo «moltissimi anni», ha appuntamento con Luciana («Lei, in orario»), il suo primo amore («è che nel frattempo si era accesa Luciana», dice mirabilmente quando accade la prima volta e non può fare a meno di ricoprirla di disegni di arcobaleni). La rivede, perciò, adulta, affacciata a una balaustra, e ha una vertigine. Si può dire che sia qui, la storia. Ma quello che accade in questo libro accade tutto nelle parole, nel loro ritmo, nel «tuono ironico», avrebbe detto Leopardi.

Penso esattamente al dialogo sugli arcobaleni in cui Nino-Nino, il protagonista, svela all’amata che sono proprio per lei, gli ultimi arcobaleni prodotti. «E perché, gli altri per chi», chiede prosaicamente Luciana, smontando con arguzia un tantino cavillosa la retorica dell’amore esclusivo, dedicato, e perciò irrefutabile. Nino-Nino (niente a che vedere col “Giuseppe detto Giuseppe” di Salto mortale, scopriamo leggendo, e di più con l’allarme sonoro dell’ambulanza) è un giovanissimo alle prese col nascente sentimento d’amore che in quanto nascente non gli consegna ipso facto le istruzioni per l’uso, ma lo riempie di sommovimenti indecifrabili che si riconvertono ora nella fascinazione petrarchista della contemplazione femminile ora nella manifestazione molesta del sorgente impeto (con conseguenti gesti da maniaco sessuale – «mise le mani sul culo della signorina che gli stava davanti»).

Il Giardino di Voltolini è dunque un luogo mnestico di frenesia e di rincorse, di incomprensioni e di atti mancati, di memorie proustiane e giravolte malerbiane (a dispetto della mancata ascendenza del nome). Luciana non capisce che quel bambino era innamorato di lei, gli confessa (nel dopo) di essersi sentita una preda: è l’eterna storia del non prendersi degli amanti, anche quando gli occhi s’incontrano o lei è prigioniera in casa tua – ma in un’altra stanza. L’amore degli scrittori è questo affanno, questo tripudio estatico e solipsistico, il cui fine non è l’incontro, e il cui altro è in perenne fade out: Nino Nino si parla, e queste voci sonore («questo ronzio questo ronzare» avrebbe detto ancora Malerba), come svela il finale, sono udibili fuori, captabili dagli altri. Già: perché sono la letteratura, e la storia di Nino-Nino è una storia che l’autore racconta con la furia e la grazia della narrazione che corre a perdifiato verso un finale che non è un esito, ma una trovata: immagine, suggestione e perciò, meraviglia.

Antonio Pascale (lo dice lui stesso, nella sua ultima prova di autofiction – genere in cui “io sono l’auto”) è «uno scrittore fissato con le piante». Lo deve alla sua formazione e al suo lavoro al Mipaaft. Ma ne La foglia di fico (Einaudi), al di là delle (bellissime) illustrazioni e delle (dettagliatissime) descrizioni di processi che riguardano alberi (tanto il loro funzionamento fisiologico che il loro secolare decadere), la parte più interessante riguarda invece gli animali. I maschi e le femmine, o i loro difettati esemplari. Su tutti, chi dice io, che ha un po’ il ruolo del guastafeste o di chi si fa domande alla Quelo di Corrado Guzzanti (ma in realtà come la quasi totalità degli esistenzialisti, da Socrate a Kierkegaard): cosa ci facciamo qui, e cosa ne sarà di noi, dopo. Il libro è quasi un susseguirsi di modi in cui ci si guasta, o ci si allena alla morte: ed è questo, alla fine, l’aspetto che affratella le specie, l’ulivo e il figlio suicida degli amici storici dell’io narrante. A un certo punto, che non sappiamo, si muore.

Ora: questo io narrante che si sminuisce, com’è peraltro tipico dell’antieroe autofinzionale, che si descrive come distratto, smemorato, poco empatico, irridente, svagato, annoiato, che cosa fa, per tutta la durata della narrazione? Evita di far seguire alla domanda di (non) senso la conclusione più logica, ossia l’insensatezza del nostro affaccendarsi, e asseconda, invece, il movimento che Leopardi descriveva come il «disordinare in mille cose». Lo asseconda, e forse lo approva, soprattutto se in questo disordine (o entropia) si accende, come direbbe Voltolini, una donna. L’amore, lo dice esplicitamente Pascale, è quella specie di distrazione dalla morte, anche se poi finisce che lì si va a parare finanche nel coito, la petite mort.

Così se gli Aranci di Voltolini sono la madelaine delle occasioni mancate ma non veramente perdute (o forse il contrario), i più prosaici portuall (le arance in dialetto campano) di Pascale sono il preludio alla visita al Giardino in cui non si rievocano memorie d’infanzia e di amore in pustole ma si impara a morire «con serenità». Ammesso che ci si creda effettivamente.

E che cosa salva, dunque questi due libri finzionali, dall’autoinganno consolatorio, al contempo affrancandoli dalla irresolubile percezione della souffrance? La narrazione, intanto, l’impulso inesausto a raccontare (che Pascale esprime antifrasticamente con il ricorrente: «Cercai una metafora, non mi venne»), cioè a condividere. E in secondo luogo l’autoironia, che (forse) distingue la specie umana dagli altri animali (sempre che non si tratti dei topi leopardiani, si capisce). I quali però, a petto dell’universo e degli interminati spazi (li chiama così, Pascale-Pascal-Leopardi) sono pulviscolo, pallottoline. E se finanche il più ottimista Voltolini si lascia tentare dall’idea che sia tutto un affaccendarsi della specie per la specie (sebbene un affaccendarsi che incontra, talvolta, il “bene di vivere”), Pascale indulge alla voluttà del nulla, «in alcune notti soprattutto». Di piante, perciò, e non di pianti. All’opposto: in riduzione dell’awful zibaldonico, e potenziando il riso. Così pare avvenga nei nuovi giardini postleopardiani: giardini rigorosamente di aranci, o portuall.