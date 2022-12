Quante volte ci siamo ritrovati a fare regali senz’anima, e spesso senza utilità: decine di cravatte mai indossate, di libri mai letti, di soprammobili che rimangono soli sugli scaffali a prendere la polvere. Quando si sceglie di fare un regalo solidale questo rischio non si corre, perché l’anima è la prima cosa a entrare nel pacchetto: dolci golosi, cioccolatini irresistibili, prodotti tipici, vini e liquori faranno sorridere chi li riceve e si trasformeranno in una occasione per le campagne che sostengono.

Le realtà che hanno bisogno di aiuto sono tantissime, in questa pagina abbiamo cercato di raccogliere un po’ di proposte per donare cose buone facendo del bene.

Il Fiore di Cioccolato dell’Associazione Bianca Garavaglia è l’idea regalo solidale per il Natale con cui sostenere concretamente i progetti di ricerca e cura sui tumori infantili che dal 1987 l’organizzazione finanzia presso la Struttura Complessa di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il Fiore, in edizione limitata, è stato realizzato in collaborazione con la storica Pasticceria Chiara di Fabio Longhin, di Olgiate Olona (Va): materia prima d’eccellenza il cioccolato francese Valhrona, nota per la qualità dei suoi prodotti e certificata per le elevate performance in termini di sostenibilità sociale e ambientale. Si può comprare qui, insieme a tante altre cose buone.

L’associazione Piccoli Grandi Cuori, che opera presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi a Bologna, ha lanciato la campagna di Natale 2022 “Fai un gesto di Cuore: metti un dono solidale sotto l’Albero” per sostenere i cardiopatici congeniti: acquistando panettoni, pandori, libri di ricette si cerca di andare incontro ai bisogni e alle sfide che i bambini cardiopatici congeniti, crescendo, sviluppano.

La cardiopatia congenita è una patologia cronica, invalidante, che non è sempre possibile diagnosticare subito. E la vicinanza delle famiglie in queste situazioni è fondamentale. Per questo tra i progetti sostenuti dall’associazione ha grandissima importanza l’accoglienza gratuita nella Casa Polo dei Cuori, per non lasciare soli i tanti genitori e familiari di bambini nati con cardiopatia congenita, che spesso arrivano da fuori Bologna senza un posto dove stare durante il ricovero e lungodegenze.

La Sindrome Emolitico Uremica (Hus) è una malattia rara che appartiene al gruppo delle microangiopatie trombotiche. Progetto Alice Onlus è un’associazione di pazienti per i pazienti che lavora con l’obiettivo “mai più in dialisi”. La campagna #SEUnitisivinceancheaNatale propone panettoni e cesti natalizi, la cui vendita aiuterà a sostenere la ricerca e a contribuire alla cura e al sostegno delle persone affette da questa sindrome. Trovate tutte le informazioni necessarie le trovate qui.

Cantina Vignaioli Morellino di Scansano compie cinquant’anni e per festeggiare l’importante traguardo ha realizzato insieme alla Fondazione il Sole un’etichetta speciale, dedicata proprio all’anniversario della cooperativa. Si tratta di una limited edition di Morellino di Scansano Docg Roggiano, il cui ricavato delle vendite sarà devoluto a favore del progetto Dopo di Noi, che mira a garantire alle persone con disabilità una vita piena e dignitosa una volta che le famiglie non potranno più farsene carico. L’immagine riportata in etichetta è stata scelta tra le opere create dopo la visita in cantina dei ragazzi con disabilità della Onlus. Il lotto originario di 3000 bottiglie è andatoe esaurite in poche settimane, ragione per la quale la i Vignaioli del Morellino di Scansano hanno deciso di mettere a disposizione della Fondazione altre 1500 bottiglie che è possibile prenotare presso Il Sole Onlus oppure acquistare sullo shop online della cantina o nello store online di The Wine Net.

In cucina servono cibo, acqua, certo, ma anche gas ed elettricità. Senza elettricità e riscaldamento non è possibile vivere una vita dignitosa, per questo Caritas Ambrosiana ha scelto di proporre Regali Solidali con l’obiettivo di sostenere le famiglie della diocesi che non riescono a pagare le bollette della luce e del gas.

Si chiama “Bolletta sospesa”, ed è una donazione che aiuterà non solo ad evitare di stare al freddo e al buio, o di essere costretti a sovraindebitarsi per poter continuare la propria vita dignitosa, ma che fornirà alle famiglie un supporto per ridurre i consumi, per utilizzare in modo più consapevole l’energia, per accedere ai bonus legati alla transizione ecologica e per scegliere il fornitore d’energia più adatto alle proprie esigenze.

In occasione del Natale, Molino Pasini presenta il Panettone Milano di Andrea Tortora conservato nella tradizionale latta d’autore (la quarta della serie) in Limited Edition affidata quest’anno all’estro di Uroš Mihić che per l’occasione ha creato uno dei suoi iconici origami che si trasforma in un pendaglio da appendere al proprio albero di Natale, ripreso in un elegante pattern all’esterno della confezione. Il ricavato dalla vendita della Limited Edition verrà devoluto in beneficienza all’Airc, la cui campagna per il Natale è interamente dedicata al finanziamento della ricerca sui tumori pediatrici.

Per tutto il mese di dicembre (e fino alla fine di gennaio) chi degusta una pizza #LikeABosch da PiazzAut a Cassina De’ Pecchi, fa del bene… mangiando bene. Bosch, infatti, raddoppia il ricavato e destina l’importo raccolto alla realizzazione del secondo locale PizzAut a Monza. L’iniziativa Pizza #LikeABosch in edizione limitata è volta a sostenere l’apertura a Monza del secondo locale gestito da ragazzi autistici, nato dal progetto di Nico Acampora. E la pizza è buonissima: proposta in formato rettangolare, è farcita con topping particolari, ognuno dei quali evocativo dei vari soggetti uniti in questo progetto, dalla salsiccia monzese fino alle chips di patate che fanno subito Germania.

Vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora: il Paniere delle Eccellenze della Fondazione Ant è un appuntamento fisso delle festività natalizie. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana con il sostegno di Vetrina Toscana celebra la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio e il ricavato della vendita del paniere, realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali, servirà a finanziare l’attività di assistenza domiciliare gratuita della Fondazione ai malati di tumore. In questa pagina trovate l’elenco degli indirizzi dov’è possibile acquistarlo, non soltanto in Toscana ma anche in Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Campania, Basilicata e Puglia.

La cooperativa sociale Idee in Fuga, operativa negli Istituti di Pena di Alessandria, è impegnata in azioni d’integrazione sociale e lavorativa a favore di soggetti svantaggiati, con lo scopo di creare lavoro per i detenuti, sostenere diverse realtà sociali del territorio e sviluppare idee a favore del terzo settore promuovendone la sostenibilità. Fuga di Sapori è il nome della prima Bottega Solidale in un carcere italiano, un luogo dove tutte le produzioni sociali, frutto del lavoro dei detenuti all’interno alle mura e della rete di collaborazione con altre realtà produttive in diverse carceri italiane, possano trovare spazio, visibilità e promozione. Con il claim “il buono che viene da dentro”, per il Natale 2022 la cooperativa propone una serie di special box alimentari attraverso le quali è possibile fare regali solidali e buonissimi.

Tutte le box sono composte da una selezione di prodotti realizzati dai detenuti o dalle aziende che utilizzano le materie prime prodotte in tante carceri italiane. Un lunghissimo elenco dal quale segnaliamo, tra gli altri, il panettone o il pandoro Maskalzone, la crema Brigantella al pistacchio e al cacao, le Sbarrette di cioccolato, i taralli Maresciallo, il tartufo Truffaldino e le birre Skizzata, Pentita, Sbirra e Rubentjna, prodotte grazie alla nascita del primo luppoleto di un carcere, proprio fuori dalle mura di quello di Alessandria.

Il nuovo ristorante e cocktail bar Caciara di via Tadino, a Milano, propone tante idee da regalare o da gustare in famiglia, a partire dal panettone. Tutte entrano a far parte del progetto di raccolta fondi a favore della campagna Ristoranti contro la Fame, promossa dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la Fame. Nell’ambito della campagna “Mai più Fame. Non Lasciamolo Vuoto”, scegliendo all’interno del menù – classico o vegano – i clienti possono donare uno dei piatti contraddistinti dal simbolo di un sorriso.

Gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani de Il Luogo di Aimo e Nadia anche quest’anno firmano un Panettone “doppiamente buono”: buono una volta perché prodotto seguendo l’ispirazione creativa nel segno della memoria gustativa e buono una seconda, perché parte del ricavato sarà devoluto in favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, dal 1997 impegnata nella ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa in Italia e di cui Alessandro Negrini è ambassador.

A partire dal 12 dicembre, l’Ananas Dolcetto Alce Nero sarà posto in vendita con il “vestito della festa”, un collarino in due colori dedicato alle feste natalizie. Protagonista di un progetto di cooperazione internazionale, l’Ananas Dolcetto ha avviato all’agricoltura oltre 500 giovani e più di 1500 agricoltori togolesi (di cui oltre un terzo donne) hanno ottenuto la certificazione biologica e Fairtrade.

Per Natale, Le Morette sostiene il Progetto Diritto all’acqua in Etiopia di Gma – Gruppo Missioni Africa. Per quest’occasione il Lugana Doc Mandolara veste una nuova etichetta in edizione limitata e il ricavato della vendita delle mille bottiglie numerate verrà devoluto al “Villaggio della Speranza”, clinica di riabilitazione pediatrica nella periferia di Gassa Chare, insediamento situato nella regione del Dawro Konta, a circa 500 chilometri di distanza dalla capitale Addis Abeba, che si occupa di accogliere bambini rimasti orfani di madre alla nascita, denutriti o disabili da 0 a 3 anni. Il centro attualmente non dispone di acqua potabile ma la attinge da un pozzo stagionale oppure l’acquista per conservarla in cisterne per far fronte alle quotidiane esigenze, ma le condizioni igieniche sono chiaramente precarie.

Il Natale dovrebbe essere un momento di gioia per tutti i bambini, ma per quelli che vivono nei contesti disagiati delle periferie delle principali città italiane non è così. Con i regali solidali di Mission Bambini è possibile offrire loro la possibilità concreta di un futuro migliore. Le donazioni raccolte serviranno a sostenere i progetti della Fondazione per combattere la povertà economica ed educativa in cui vivono.

Si potranno scegliere pandoro e panettone, prodotti artigianalmente con ingredienti equo-solidali e confezionati in un elegante tessuto a stampa colorata realizzato dalle ragazze di una cooperativa in Rwanda, riutilizzabile poi come shop-bag. E poi cioccolatini, biscotti, confetture e tanto altro. Oltre ai prodotti in vendita disponibili sullo shop online della Fondazione, attraverso l’iniziativa “Panettone sospeso” presente sulla stessa pagina è possibile donare un panettone a bambino.

C’è un regalo solidale perfetto per ogni gusto e per ogni età. Panettoni, pandori, cioccolato e altre delizie sostengono Cbm Italia Onlus e la campagna “Fuori dall’ombra, per il diritto di vedere ed essere visti” che garantisce cure oculistiche a oltre un milione di persone ogni anno con progetti di prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità visive e inclusione nelle comunità. Tante le proposte, dal panettone e pandoro di qualità “Vergani per Cbm”, al “Cofanetto croccanti assortiti AutoreChocolate” fino al set “Dolce pausa” composto dalla mini-express Bialetti e da un cubo di croccanti al cioccolato AutoreChocolate. L’elenco completo dei regali solidali di Cbm Italia si trova sullo shop online dell’associazione.

Una bottiglia per aiutare gli elefanti. Elephant Gin, il distillato nato in Germania e ispirato alla terra d’Africa, propone due iniziative speciali per sensibilizzare il pubblico sul tema della salvaguardia degli elefanti: uno special pack da regalare e un’attivazione in alcuni tra i migliori locali d’Italia per raccogliere fondi e sostenere l’impegno del marchio. I proventi saranno devoluti alla Elephant Gin Foundation, neonata piattaforma indipendente che si pone come obiettivo la protezione della fauna selvatica africana.

Esprimi un desiderio: i bambini ne hanno tanti e, se sono malati, trasformarli in realtà è un atto di vero amore. Make-A-Wish Italia è la Onlus che realizza i sogni di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, e sono ancora molti i desideri che attendono di essere esauditi. Con l’arrivo delle festività, l’Associazione lancia ufficialmente la Campagna di Natale: sullo shop online sono disponibili tante idee regalo golose, dai dolci alle box gustose ai vini, che attraverso il loro acquisto permetteranno di aiutare i bambini a veder realizzati i loro sogni. Come quello di Angela, sei anni, affetta da leucemia, che vorrebbe incontrare Babbo Natale.

Per il Natale, Villa Franciacorta a un ambizioso progetto legato a “Ninos Que Esperan”, associazione Onlus che si occupa a distanza dei bambini di un orfanotrofio nella repubblica dominicana. L’obiettivo è garantire per due anni il sostegno psicologico a tutte le adolescenti ospiti dell’orfanotrofio e per sostenere l’iniziativa è possibile acquistare le confezioni esclusive realizzate dalla cantina di Monticelli Brusati: un bauletto contenente diverse bottiglie – tra cui Emozione Villa Franciacorta brut 2018, Bianchi Roncalli Barbera 2015 e Briolette Villa Franciacorta Rosè Demi Sec – o, in alternativa, la Magnum di Emozione Villa Franciacorta brut 2018.

.